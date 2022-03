Embed

Efectivamente, con el avance de la pesquisa detectaron que se trataba una casa ubicada en ese barrio de clase media que solamente funcionaba para la actividad ilícita. El resto de los días no vivía ninguna persona en el lugar. De hecho, el inmueble no tenía ventanas que dieran al exterior para evitar alertar a las autoridades. "Creían que no los iban a encontrar nunca por estar en un barrio cerrado", graficó una fuente policial.

Cerca de las 21.30 del miércoles, una jueza autorizó un allanamiento y los efectivos irrumpieron en el lugar. El procedimiento fue exitoso ya que se detuvo a once personas, dentro de las cuales estaba el propietario de la casa que también es dueño de un corralón ubicado en Godoy Cruz. El hombre de 46 años, que vive en otro barrio privado con mayores lujos, es el principal apuntado en la pesquisa.

Pero los policías se sorprendieron al reconocer a otras tres personas que ya habían sido detenidas cuando se desbarató otro casino clandestino en el barrio Huerta del Sol, en Luján de Cuyo. Incluso uno de ellos es Sebastián Elmelaj (45), sobrino de Dionisio Elmelaj, el condenado por el crimen de Emir Cuattoni (15) ocurrido en Godoy Cruz en abril de 2016.

Dionisio Nazar Elmelaj.jpg

Fuentes ligadas a la causa detallaron que los once aprehendidos fueron trasladados a distintas comisarías de Godoy Cruz y serán imputados por el artículo 301 bis, que prevé prisión de 3 a 6 años para "el que explotare, administrare, operare o de cualquier manera organizare, por sí o a través de terceros, cualquier modalidad o sistema de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente".

En el procedimiento también se incautaron elementos importantes para la investigación como 2 millones de pesos en efectivo, 3.500 dólares, once celular, cartas y fichas de póker, chequeras y otra documentación.