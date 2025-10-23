Desaparición de la pareja de jubilados en Chubut: "Se los tragó la tierra"

jubilados1 La pareja de jubilados viajaba en esta camioneta.

“La hipótesis es que el terreno donde se encajó la camioneta es un terreno arcilloso y es casi como una especie de arena movediza”, señaló el comunicador.

Esa superficie “absorbe” y se cree que los jubilados fueron “tragados” luego de haber salido del rodado para ir en busca de ayuda.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, dialogó con los medios y remarcó que se comunicó con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con el objetivo de poner a disposición todos los recursos para el operativo: “Nunca se pierde la esperanza de encontrarlos con vida”.

“Es importante darles certidumbre a los familiares con cada nuevo dato que surge”, afirmó el mandatario provincial.