Denunciaron a Pollo Cerviño por abusar sexualmente de su hijo

La mujer aseguró que Cerviño también intentó estrangular al chico en el baño, lo que desencadenó que ambos dejaran el hogar que compartían los tres.

"Yo sabía que algo pasaba, pero no me podía imaginar", relató Cinthia y dijo que Cerviño "me dopaba para poder quedarse con el nene a la noche, libre. Y a veces me dopaba para llevarlo a la casa de otra persona", contó la mujer el pasado viernes en LAM, donde fue entrevistada por Ángel de Brito.

DENUNCIARON al “POLLO” CERVIÑO por ABUSAR DE SU HIJO

El nene, que hoy tiene ocho años, no tiene contacto actualmente con su padre ya que su ex solicitó una perimetral para resguardar la seguridad del chico.

"Él tenía miedo porque sufría muchas amenazas. Pudo contar lo que le pasaba después de que nos pusieron la perimetral. Tiene muchas noches con pesadillas, sin poder dormir. Tiene un grupo de terapeutas que lo acompañan y toma medicación", contó Cinthia acerca del calvario que está viviendo por esta escalofriante situación.