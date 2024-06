Delincuentes aprovecharon el fin de semana largo para robar en una escuela de Las Heras

inseguridad en mendoza escuela el plumerillo las heras.jpg Los delincuentes sacaron todos los elementos de uno de los baños del colegio El Plumerillo, de Las Heras.

La Policía llegó en pocos minutos y nadie pudo ingresar hasta que llegó Policía Científica para realizar los peritajes correspondientes, según relató Buegos a Radio Nihuil.

"Se robaron las bachas, las mochilas y los inodoros completos, una estufa de la sala de profesores, otra de un aula, además de ventanas, y cosas personales que dejan los profesores", detalló la celadora.

inseguridad en mendoza escuela el plumerillo las heras 2.jpg Al parecer, los ladrones llevaron herramientas para sacar los artefactos del colegio.

Creen que para llevarse esa gran cantidad de elementos lo hicieron en un vehículo, pero el colegio no cuenta con cámaras de seguridad para detectar esa situación."Tenemos alarmas, pero no todos los sectores. Donde entraron no había alarma", contó la mujer.

Además, la Policía encontró una parte de un destornillador eléctrico, por lo que creen es que los ladrones fueron equipados y preparados para el robo. "Nos robaron otras veces, pero este daño tan grande no lo habíamos vivido".

►TE PUEDE INTERESAR: Desde robos hasta muertes por accidentes de tránsito: qué será juzgado por jurado popular en Mendoza



inseguridad en mendoza escuela el plumerillo las heras 3.jpg Los ladrones destrozaron una de las puertas para acceder al baño.

Burgos también señaló que la zona es muy insegura y que los chicos son asaltados cuando ingresan a la escuela y también cuando salen: "Les roban siempre zapatillas, mochilas, celulares, hasta los amenazaron con armas de fuego".

Aseguró que desde la escuela se hicieron todos los pedidos para seguridad, "pero no tuvimos la suerte de que vengan -la Policía- y se pongan a la hora de entrada y salida de los chicos".

inseguridad en mendoza escuela el plumerillo las heras 4.jpg Los delincuentes rompieron un alambrado para entrar al colegio.

Debido a esta situación, durante este lunes suspendieron las clases, pero aseguraron que las actividades serán normales desde el martes.