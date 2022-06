Delincuentes agredieron violentamente a una embarazada hasta que rompió bolsa.

► TE PUEDE INTERESAR: Alud en Bariloche: un muerto, heridos y desaparecidos

El suceso ocurrió en el barrio de Yapeyú cuando Tamara regresaba a su casa y comentó lo siguiente: "Me agarró de atrás, vi que sacó un revólver y me empujó contra la pared. Me puso la pistola en la panza, me pedía el teléfono. Me pegó en la panza y rompí bolsa".

detenido.jpg Los delincuentes fueron detenidos después de que uniformados realizaran un allanamiento en el barrio Yapeyú.

Los malviviente lograron sustraerle a la mujer su celular, unas fotocopias, el DNI y un carnet de la obra social. Después de que los delincuentes cumplieran con su objetivo se dieron a la fuga. Más tarde las identificaciones fueron halladas cerca de donde ocurrió el asalto.

La mujer y su bebé se encuentra fuera de riesgo

Por otro lado, la mujer relató que una vez que los sujetos se retiraron ella empezó a gritar, pero "no salía nadie", hasta que fue vista por una mujer que vio salir corriendo a los malvivientes.

La hermana de la mujer que asiste a la víctima se encargó de trasladar a la joven hasta el sanatorio El Salvador donde la indujeron el parto y, por medio de cesárea nació una bebé llamada Pilar. Con el pasar de los días la mujer fue dada de alta junto con su hija quienes se encuentran en buen estado.

Después del hecho, efectivos policiales informaron que los delincuentes fueron detenidos luego de que uniformados realizaran un allanamiento en el barrio Yapeyú. En el lugar, oficiales secuestraron elementos de interés para la causa de la joven embarazada.

Cristian Cabrera, el comisario inspector del caso, informó que los detenidos tienen 21 años y 30 años. Además, añadió que los malvivientes poseen antecedentes penales por delitos de robo y robo calificado que datan de los años 2013, 2020 y 2021.