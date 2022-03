Crimen de Nora Dalmasso: Marcelo Macarrón se declaró inocente y confesó que quiso suicidarse

Además, aclaró que en los últimos tres años sufrió temblores y que dejó de realizar cirugías, puesto que él es un reconocido médico en la Ciudad de Río Cuarto.

Macarrón es el único imputado en la causa por "homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y por precio o promesa remuneratoria en concurso ideal”.

Ahora, el Tribunal aguarda para tomar las primeras declaraciones de testigos, los cuales están previstos sean 300.

Los hijos de Macarrón declararán este miércoles como testigos en la tercera audiencia, y anticiparon que en esa instancia procesal aportarán pruebas que involucran a “un empresario que era amigo de la familia" como el presunto autor del asesinato.

Por la mañana de este martes, tanto la fiscalía a cargo de Julio Rivero como de la defensa de Macarrón, el abogado Marcelo Brito, presentaron el caso.

El fiscal lo acusó al viudo de haber “participado” en el asesinato de su mujer, de 51 años, en tanto que la defensa planteó las irregularidades de la causa a lo largo de los años y les pidió a los “jurados técnicos” evaluar las pruebas que -según él - probarán la inocencia del médico.

Nora Dalmasso y el acusado.jpg Marcelo Macarrón y Nora Dalmasso. La mujer fue asesinada en su casa mientras dormía en noviembre de 2006, y el único acusado del crimen es su esposo, quien se declaró inocente.

En la etapa previa donde se hizo la presentación del caso, el fiscal dijo que "hace 15 años que Nora Dalmasso no descansa en paz”, e hizo alusión a la figura de femicidio aunque dicha figura penal no encuadra porque no estaba reglamentada al momento de cometido el crimen, allá por el 26 de noviembre de 2006.

“Esta fiscalía va a intentar probar que a Nora la mataron a traición cuando se encontraba dormida y desnuda en la cama de su hija. Y luego de compartir una cena con ¿amigas’? La mataron cuando estaba dormida, va a probar que la mató una sola persona, que esa noche no esperaba a nadie y sí recibió la visita de su asesino”, indicó la fiscalía.

“Nunca se va a saber quién la mató. Yo les puedo asegurar que Nora no supo quién la mató, que el asesino no era un loquito, y que el móvil no es sexual ni motivo en ocasión de robo, sino que fue personal”, agregó.

Ahora empezarán a desfilar los primeros testigos. Ocurrió que los convocados inicialmente, a un ex policía no se lo podía ubicar en tanto que el vecino de Villa Golf, donde vivía Nora Dalmasso, quien la encontró muerta en su cama tenía problemas de salud y con dificultad para poder declarar.

El cuerpo de Nora Dalmasso fue encontrado el 26 de noviembre de 2006 en su casa del country Villa Golf de Río Cuarto y, según los informes forenses, la mujer fue asesinada mediante una asfixia mecánica utilizando la bata de baño ajustado como doble lazo alrededor del cuello.

Según el fiscal Pizarro, como parte del plan criminal, el asesino "ordenó la escena con la finalidad de simular un hecho de índole sexual, tras lo cual se retiró del lugar, sin dejar rastro alguno de su persona".

El juicio se extenderá por al menos tres meses donde declararán más de 300 testigos. Será el jurado popular de ocho miembros el que determine si Macarrón es o no culpable.