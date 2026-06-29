Consternación por el crimen de un policía que fue brutalmente atacado en un partido de fútbol: hay 4 detenidos

La Policía de Sante Fe, consternada por el crimen de un efectivo que trabajaba en un partido de fútbol. Imagen ilustrativa.

Las primeras versiones indican que el policía fue alcanzado en medio de una agresión contra el personal policial y que posteriormente presentó una herida compatible con un elemento metálico, posiblemente un hierro. Sin embargo, la mecánica exacta del ataque todavía es materia de investigación judicial.

Fútbol, incidentes, agresión y crimen en Santa Fe

Tras recibir las primeras atenciones en Carcarañá, el policía fue trasladado de urgencia al HECA con pronóstico reservado. Pese a los esfuerzos médicos, falleció horas después, lo que agravó el alcance de la causa.

Los hechos ocurrieron una vez finalizado el encuentro decisivo de la Liga Cañadense, una jornada que por lo deportivo pasará a la intrascendencia ya que terminó marcada por la violencia fuera del campo de juego.

Imagen ilustrativa

Hasta el momento, cuatro personas fueron detenidas mientras la Justicia intenta establecer quiénes participaron de la agresión y cuál fue el grado de responsabilidad de cada una.

Los investigadores analizan testimonios, imágenes de cámaras de seguridad y registros del operativo policial para reconstruir la secuencia que terminó con la muerte del efectivo.

El caso provocó una profunda conmoción tanto en la Policía como en toda la provincia, especialmente en Roldán y Rosario, donde Eduardo Damián López era conocido por su labor cotidiana en el Comando Radioeléctrico.