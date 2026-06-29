Brutalidad y tragedia en Santa Fe. Eduardo Damián López, un policía de 35 años que prestaba servicio en el Comando Radioeléctrico de Roldán, murió luego de ser gravemente herido durante los incidentes registrados tras la final de la Liga Cañadense de Fútbol entre Club Atlético Carcarañá y Sportivo Las Parejas. El crimen provocó una profunda investigación.
Consternación por el crimen de un policía que fue brutalmente atacado en un partido de fútbol: hay 4 detenidos
El efectivo, de 35 años, murió luego de sufrir una gravísima lesión durante los disturbios posteriores al partido entre Cremería y Sportivo Las Parejas.
El fallecimiento fue confirmado poco después de las 23 del domingo, cuando el efectivo permanecía internado en estado crítico en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) de Rosario.
De acuerdo con la información preliminar, los disturbios se desataron durante el operativo de desconcentración, cuando los simpatizantes abandonaban el estadio. En ese contexto, López, que integraba el dispositivo de seguridad, sufrió una gravísima lesión en el cráneo.
Las primeras versiones indican que el policía fue alcanzado en medio de una agresión contra el personal policial y que posteriormente presentó una herida compatible con un elemento metálico, posiblemente un hierro. Sin embargo, la mecánica exacta del ataque todavía es materia de investigación judicial.
Fútbol, incidentes, agresión y crimen en Santa Fe
Tras recibir las primeras atenciones en Carcarañá, el policía fue trasladado de urgencia al HECA con pronóstico reservado. Pese a los esfuerzos médicos, falleció horas después, lo que agravó el alcance de la causa.
Los hechos ocurrieron una vez finalizado el encuentro decisivo de la Liga Cañadense, una jornada que por lo deportivo pasará a la intrascendencia ya que terminó marcada por la violencia fuera del campo de juego.
Hasta el momento, cuatro personas fueron detenidas mientras la Justicia intenta establecer quiénes participaron de la agresión y cuál fue el grado de responsabilidad de cada una.
Los investigadores analizan testimonios, imágenes de cámaras de seguridad y registros del operativo policial para reconstruir la secuencia que terminó con la muerte del efectivo.
El caso provocó una profunda conmoción tanto en la Policía como en toda la provincia, especialmente en Roldán y Rosario, donde Eduardo Damián López era conocido por su labor cotidiana en el Comando Radioeléctrico.