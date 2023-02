Conmoción en Córdoba: una joven asesinó a su madre asfixiándola con una almohada

En tanto, la hija de la víctima, que se encontraba en la casa, relató que estaba “cansada de las peleas con su madre y que la había asesinado colocándole una almohada en la cara”, con la cual la asfixió y la mató, manifestó el funcionario policial.

Asimismo, dijo que la homicida le manifestó que por problemas de salud su mamá se encontraba postrada en la cama desde hace aproximadamente dos años.

►TE PUEDE INTERESAR: Un empresario se defendió a los tiros de un asalto y mató a uno de los delincuentes

La víctima fue identificada como María Rosa Ravetti, en tanto su hija Celeste Rodríguez fue trasladada a un Servicio Penitenciario de la ciudad de Córdoba e imputada por el delito de "homicidio calificado por el vínculo’".

Horas antes de cometer el asesinato, Rodríguez había publicado en la red social Facebook un posteo en el cual daba cuenta de la angustiante situación que atravesaba, ya que estaba sola al cuidado de su progenitora, gravemente enferma.

"Estoy cansada, mental y físicamente", dijo Rodríguez, quien se quejaba porque nadie la ayudaba a cuidar a su madre, María Rosa Ravetti, de 59 años, a la postre, la víctima.

Córdoba una joven mató a su madre.jpg Celeste, la joven de 30 años, junto a su madre, a quien asesinó asfixiándola con una almohada en su casa de Capilla de Monte, Córdoba

"Soy madre, padre, hija, enfermera, novia, empleada, ama de casa... No doy más. Me va a dar un ACV, trato de estar fuerte por mis hijas pero no doy más", remarcó la joven, de 30 años.

La mujer puntualizó además que "todos se lavan las manos y me dejan todo a mí, soy fuerte pero me canso. Necesito descansar, necesito un día de paz. Harta de promesas que no se cumplen, ¿Qué hago? ¿Dejo de lado mi vida por alguien que no me cuidó? Si esto es vivir, ya no quiero".

►TE PUEDE INTERESAR: Lucio Dupuy: declararon culpables a la madre del niño asesinado y a su pareja, y arriesgan perpetua

En tanto la fiscal de instrucción Paula Kelm, a cargo de la investigación, ordenó pericias psiquiátricas y psicológicas a la homicida para determinar el estado de salud mental.

También se esperan los resultados de la autopsia y de otros elementos relevados en la vivienda donde ocurrió el crimen, que quedó acordonada para el trabajo de los peritos forenses.