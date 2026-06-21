Un viaje por la ruta nacional 9 terminó en tragedia este sábado 20 de junio. Cuatro personas oriundas de Santiago del Estero murieron en un accidente vial ocurrido cerca de las 4.30, a la altura del kilómetro 1.251, en la localidad de Agua Azul, departamento Leales, Tucumán.
Choque en ruta 9: murieron 4 santiagueños en un choque en la ruta 9
El siniestro ocurrió el sábado 20 de junio. Imputarán por homicidio involuntario al chofer del camión cañero que salió desde una finca y subió a la ruta
De acuerdo con el informe policial de la Comisaría de Romera Pozo, el choque involucró a un camión Mercedes Benz L1624 con acoplado, conducido por Cristian José Beltrán (45), domiciliado en Monteagudo, departamento Simoca, y un Ford Ka gris en el que viajaban las víctimas.
Quiénes son los 4 muertos del accidente en Tucumán
En el rodado menor viajaban Daniel Alberto Díaz (57), quien conducía el vehículo; Sandra Isabel Ligios (59), Macarena Russo Ligios (31) y una niña de 7 años. Todos tenían domicilio en la ciudad de Santiago del Estero. Personal del servicio de emergencias 107 constató la muerte de los cuatro ocupantes del K en el lugar.
La reseña policial detalló que el camión habría salido desde un campo de plantación de caña de azúcar, de oeste a este, hacia la ruta nacional 9. Al subir a la cinta asfáltica, giró hacia el norte y, por causas que aún son materia de investigación, fue impactado en las ruedas traseras del lateral izquierdo por el Ford K.
El comisario Carlos Daniel Ruiz, jefe de la Unidad Regional Este, explicó a los medios locales que todavía no hay una hipótesis cerrada sobre la mecánica del hecho. “El camión ingresaba a la ruta nacional. El impacto que tiene sería en la parte trasera, a la altura de las ruedas. El automóvil circulaba hacia Santiago del Estero por la ruta nacional y ahí se produjo el choque”, indicó.
Consultado sobre si el camión tenía las luces reglamentarias o si pudo haber existido algún desperfecto técnico en el auto, el jefe policial dijo que esa circunstancia forma parte de la investigación. “Sí tenía las luces reglamentarias, pero últimamente en nuestros caminos, durante la noche, algunas partes no se observan bien. Si se viaja de noche, no son tan visibles, sobre todo en la parte de abajo”, sostuvo el comisario.
El jefe de la Regional Este señaló además que la calzada se encuentra en buenas condiciones y precisó que el siniestro ocurrió en una zona de cruce entre la ruta nacional 9 y la ruta provincial 306. “La ruta se encuentra en buenas condiciones. Se descartan problemas por ese motivo”, aseveró.
El trabajo de los peritos se extendió durante varias horas. Según indicó el comisario, hacia las 13 la circulación ya se había restablecido en la zona.
La causa fue caratulada como homicidio culposo e interviene la Unidad Fiscal de Homicidios N°2 del Centro Judicial Capital.
A las 6.45 del domingo se presentó personal de la División Criminalística Este de Tucumán, que realizó la investigación correspondiente. Después de las primeras medidas, la Unidad Fiscal dispuso que Beltrán -conductor del camión- quedara detenido. También se ordenó el secuestro de los vehículos involucrados.
Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados por personal de Bomberos de la Policía de Tucumán a la morgue del hospital de Santa Rosa de Leales. Después fueron entregados a sus familiares y retirados para su traslado a Santiago del Estero.
De acuerdo con la información policial, Richard Darío Suárez, de 35 años, es padre de la menor fallecida y pareja de una de las víctimas. El hombre sería personal policial y prestaría servicio como custodia del gobernador de Santiago del Estero.