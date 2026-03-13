El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, considerado uno de los criminales más buscados de Sudamérica y con recompensa ofrecida por Estados Unidos, fue capturado en Bolivia en un operativo policial realizado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Capturaron a Sebastián Marset, el narco uruguayo que era intensamente buscado por Estados Unidos
Capturan a Sebastián Marset, el narco uruguayo buscado por Estados Unidos; la DEA ofrecía hasta US$2 millones de recompensa por datos para lograr su detención
Marset, de 34 años, es señalado por autoridades internacionales como líder del llamado “Primer Cartel Uruguayo”, una organización dedicada al tráfico de cocaína desde Sudamérica hacia Europa y al lavado de dinero. Durante años permaneció prófugo y era requerido por la justicia de varios países, entre ellos Bolivia, Paraguay, Uruguay y Estados Unidos, además de organismos como Interpol y la DEA.
Un operativo que puso fin a años de fuga
La captura se produjo durante la madrugada en un operativo de fuerzas especiales bolivianas en el barrio Las Palmas de Santa Cruz. En el procedimiento también fueron detenidas otras cuatro personas vinculadas a su organización criminal.
Marset había logrado escapar en 2023 de otro operativo en esa misma ciudad, lo que lo convirtió en uno de los fugitivos más buscados de la región. Desde entonces, diferentes agencias internacionales intensificaron su búsqueda.
Recompensa y acusaciones internacionales
Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 2 millones de dólares por información que permitiera su captura, ya que también estaba acusado de lavado de dinero en el sistema financiero estadounidense.
Además, autoridades paraguayas lo vincularon con el asesinato del fiscal Marcelo Pecci en 2022, aunque ese hecho aún continúa bajo investigación judicial.
Un golpe al narcotráfico regional
La detención de Marset es considerada un golpe significativo contra las redes de narcotráfico que operan en el Cono Sur, ya que su organización coordinaba envíos de grandes cargamentos de cocaína hacia mercados internacionales.
Las autoridades ahora analizan en qué país será juzgado o si se concretará una extradición, dado que enfrenta causas abiertas en múltiples jurisdicciones.