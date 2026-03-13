Capturaron a Sebastián Marset, el narco uruguayo que era intensamente buscado por Estados Unidos

Marset había logrado escapar en 2023 de otro operativo en esa misma ciudad, lo que lo convirtió en uno de los fugitivos más buscados de la región. Desde entonces, diferentes agencias internacionales intensificaron su búsqueda.

Una de las pocas imágenes que hay del operativo de captura de Marset de este viernes

Recompensa y acusaciones internacionales

Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 2 millones de dólares por información que permitiera su captura, ya que también estaba acusado de lavado de dinero en el sistema financiero estadounidense.

Además, autoridades paraguayas lo vincularon con el asesinato del fiscal Marcelo Pecci en 2022, aunque ese hecho aún continúa bajo investigación judicial.

La DEA ofrecía una recomensa de hasta US$2 millones por colaboración para detener a Marset.

Un golpe al narcotráfico regional

La detención de Marset es considerada un golpe significativo contra las redes de narcotráfico que operan en el Cono Sur, ya que su organización coordinaba envíos de grandes cargamentos de cocaína hacia mercados internacionales.

Las autoridades ahora analizan en qué país será juzgado o si se concretará una extradición, dado que enfrenta causas abiertas en múltiples jurisdicciones.