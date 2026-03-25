Capturaron en Luján a un hombre acusado de filmar los abusos a una niña de 13 años

La fiscalía emitió la imputación por producción de material de abuso y explotación sexual de menores de edad agravado por ser la víctima menor de 13 años (dos hechos) y tenencia de material de abuso sexual simple agravado por la convivencia.

Asimismo, se le imputó el delito de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por la convivencia preexistente con una menor. De acuerdo con la investigación, todos los hechos habrían sido cometidos contra una misma chica, que tendría 13 años. A su vez, las autoridades confirmaron que se tomaron medidas para garantizar la protección y resguardo de la niña afectada.

Las redes de pedófilos, un problema global

Las redes de pedófilos se extienden a través de diversos países y manejan millones de dólares. En el caso de Argentina, se han detectado criminales que graban el material y cobran en dólares para distribuirlo entre "clientes" locales y del exterior.

Afortunadamente, la Justicia avanzó en la búsqueda de técnicas para detectarlos con eficiencia. Y así se han desbaratado, en los últimos años, redes como la que operaba en el sur de Mendoza y difundía imágenes aberrantes a cambio de pagos que se efectuaban en criptomonedas para eludir la trazabilidad.