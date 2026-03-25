La Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, a través del fiscal Flavio D'Amore, llevó adelante un operativo por un presunto caso de producción y difusión de material donde se vejaba a una niña de 13 años. El procedimiento se originó tras una denuncia ingresada el pasado viernes por Google y la Red 24/7 desde los Estados Unidos.
Capturaron en Luján a un hombre acusado de filmar los abusos a una niña de 13 años
Tras una alerta de Google, en sólo 3 horas se logró dar con el presunto responsable en Luján de Cuyo. El detenido fue trasladado a la penitenciaría
El Ministerio Público Fiscal informó que el presunto victimario tiene domicilio en el departamento de Luján de Cuyo. El fiscal, integrante de la red 24/7, logró localizar al sospechoso -que ya fue imputado- en un periodo de tres horas tras el alerta internacional.
Allanamiento policial y detección de abusos
En el domicilio allanado, las autoridades secuestraron material relativo a los delitos que se investigan. Según el informe oficial, la intervención judicial conjunta con el Ministerio Público Fiscal de CABA permitió la rápida aprehensión del hombre, quien ya fue trasladado a la Penitenciaría Provincial.
La fiscalía emitió la imputación por producción de material de abuso y explotación sexual de menores de edad agravado por ser la víctima menor de 13 años (dos hechos) y tenencia de material de abuso sexual simple agravado por la convivencia.
Asimismo, se le imputó el delito de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por la convivencia preexistente con una menor. De acuerdo con la investigación, todos los hechos habrían sido cometidos contra una misma chica, que tendría 13 años. A su vez, las autoridades confirmaron que se tomaron medidas para garantizar la protección y resguardo de la niña afectada.
Las redes de pedófilos, un problema global
Las redes de pedófilos se extienden a través de diversos países y manejan millones de dólares. En el caso de Argentina, se han detectado criminales que graban el material y cobran en dólares para distribuirlo entre "clientes" locales y del exterior.
Afortunadamente, la Justicia avanzó en la búsqueda de técnicas para detectarlos con eficiencia. Y así se han desbaratado, en los últimos años, redes como la que operaba en el sur de Mendoza y difundía imágenes aberrantes a cambio de pagos que se efectuaban en criptomonedas para eludir la trazabilidad.