Capturaron al delincuente que apuñaló a un chofer del Grupo 400 en Godoy Cruz

La última vez que ingresó al penal fue en septiembre del 2024 y salió en libertad en noviembre del año pasado.

La detención del sospechoso de apuñalar a un chofer de micro

"Gracias al trabajo coordinado entre la Dirección General de Investigaciones, el sistema de videovigilancia, cámaras del colectivo y el rápido actuar policial, se logró la detención inmediata", posteó la ministra Mercedes Rus.

Fue encontrado en el interior del barrio Razquin, de Godoy Cruz, y ya quedó a disposición de la Justicia.

Un chofer de micro apuñalado y el relato de un testigo

Noelia viajaba en el micro 422 a las 5.20 de este viernes como lo hace todas las mañanas para ir a su trabajo en el Polo Judicial. Iba con una compañera, además de otras 8 personas que iban en la misma unidad.

"Subió una chica en calle San Vicente y Rioja, de Godoy Cruz, que todos los días se sube. Atrás venía corriendo este muchacho", detalló la pasajera.

"Subió los dos primeros escalones, se acerca el chofer, le pidió algo, pero no escuchamos. Pensamos que le pedía que lo dejara viajar gratis", pero la situación cambió en un instante.

"Vimos que el hombre sacó un cuchillo y escuchamos que el chofer le dijo: 'No, no me vas a robar'", recordó Noelia y contó que se asustaron, todos los pasajeros se fueron hacia el fondo mientras le gritaban al chofer que abriera la puerta.

Narró: "Le quiso robar la cartera a una mujer, pero tampoco pudo, y le largó las puñaladas al chofer, que como estaba con el cinturón de seguridad no pudo salir, se le había trabado"

Luego de eso, el agresor se bajó del colectivo y es allí cuando se acercaron al conductor que estaba herido: "Estaba todo ensangrentado en el pecho y uno de los chicos lo asistió con una campera con la que le apretó la herida. Le dijimos que parara el colectivo pero dijo que no, que íbamos hasta el Lencinas".

En esas 5 o 6 cuadras que el chofer manejó apuñalado, le pidió a Noelia que llamara al control para avisar lo que había ocurrido y también al 911. "Cuando llegamos al Hospital Lencinas había como 5 móviles".

Parte médico del chofer apuñalado

Luego de ser asistido en el Hospital Lencinas, de Godoy Cruz, los médicos decidieron trasladarlo hacia el Central, donde ingresó y le hicieron varios estudios para determinar si el cuchillo le había lesionado algún órgano.

Por el momento indicaron que está estable, pero analizan si tiene una herida en el hígado, por lo que quedó internado en observación y evalúan si es necesario operarlo.

Cuando fue apuñalado, el chofer de 41 años llamó a su esposa para avisarle lo que había pasado, mientras manejó hacia el hospital.