Un chofer de micro fue apuñalado en Godoy Cruz, manejó hasta el hospital y quedó internado

El chofer apuñalado manejó hasta el hospital

En el micro había dos pasajeros que vieron el momento del ataque. Cuando el asaltante se bajó del micro, el chofer llamó a su esposa: "Me quisieron robar, me apuñalaron, y decía que no podía respirar", relató la mujer de la víctima a Radio Nihuil.

A pesar de la herida, el hombre manejó el colectivo hasta el Hospital Lencinas, de Godoy Cruz, donde llegó justo porque estaba a punto de desmayarse. Por la herida que sufrió en el pecho, los médicos decidieron trasladarlo al Hospital Central donde quedó internado.

UTI Hospital Central Resucitadores (3).jpeg Luego de haber sido apuñalado y estabilizado por los médicos del Lencinas, fue trasladado al Hospital Central donde quedó internado. Foto: UNO / Axel Lloret

La esposa contó que los médicos le indicaron que estaba estable, pero debían hacer estudios para determinar su la puñalada había alcanzado algún órgano.

Agregó que el hombre que fue apuñalado sólo tenía el documento, la licencia de conducir y el celular. Por otro lado, la suegra de la víctima sostuvo que parte del recorrido que realiza el hombre es una zona peligrosa y le pidió a la Policía más presencia en ese sector especialmente a esa hora de la mañana cuando todavía es de noche.