Balazos al aire y una moto incendiada en Neuquén en la despedida de un joven asesinado

La menor de edad señalada como autora del disparo fue entregada a las autoridades por su propia madre, mientras la Justicia intenta esclarecer las circunstancias del episodio y determinar si se trató efectivamente de un hecho accidental.

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Una despedida marcada por la violencia

El último adiós al joven se realizó días después de su muerte y estuvo atravesado por una modalidad conocida como “despedida tumbera”, caracterizada por prácticas violentas en el espacio público.

Durante el ritual:

Se realizaron disparos al aire con armas de fuego

Se llevaron a cabo maniobras peligrosas con una motocicleta

El vehículo fue rociado con alcohol y luego incendiado

Incluso, en uno de los videos difundidos, se observa a una persona disparando con dos armas al mismo tiempo, mientras otros asistentes participan del evento.

Todo el episodio quedó registrado en imágenes que luego circularon en redes sociales.

Videos virales y preocupación por este tipo de prácticas

Las imágenes de la despedida generaron impacto por el nivel de violencia y exposición pública. Los registros muestran disparos, fuego y maniobras riesgosas en plena vía pública, lo que reavivó el debate sobre este tipo de rituales.

La llamada “despedida tumbera” no es un hecho aislado, sino una práctica que se repite en distintos puntos del país, especialmente en contextos vinculados a muertes violentas.

Según se detalla en la misma línea de hechos, a fines de febrero ocurrió una despedida similar en Monte Chingolo, tras la muerte de un adolescente de 14 años.

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En ese caso, familiares y amigos también realizaron:

Disparos al aire

Caravanas de motos

Mensajes en redes sociales reivindicando al fallecido

Estas situaciones evidencian un patrón que se repite y que combina violencia, exposición en redes y rituales colectivos.

Una investigación en curso

Mientras tanto, la Justicia continúa investigando las circunstancias de la muerte de Mergola, en un caso que aún busca determinar responsabilidades y esclarecer cómo ocurrió el hecho.

En paralelo, las imágenes de la despedida suman un nuevo foco de atención sobre estas prácticas, que generan preocupación por el uso de armas, el riesgo en la vía pública y su difusión en redes sociales.