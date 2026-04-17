Asesinato del niño Ángel López: la fuerte decisión de la justicia con la madre y el padrastro

muerte-angel1 Mariela Beatriz Altamirano y Michel Kevin González, madre y padrastro de Ángel López.

Según explicó, “se puede afirmar con certeza que los golpes no fueron producto de una situación accidental” y remarcó que ambos imputados eran quienes estaban a cargo del cuidado del niño.

En ese contexto, ordenó seis meses de prisión preventiva al considerar riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, según consigna Noticias Argentinas.

El crimen de Ángel, las acusaciones y una declaración polémica

El padrastro de Ángel está imputado por homicidio simple, mientras que la madre enfrenta cargos por homicidio agravado por el vínculo y por omisión.

muerte-angel El nene Ángel López.

Tras la audiencia, el fiscal Facundo Oribones reveló detalles de una declaración que generó fuerte impacto en la causa.

Según indicó, uno de los acusados sostuvo que “los 20 golpes en la cabeza eran compatibles con coscorrones”. El expediente continúa en etapa de investigación y la medida de prisión preventiva busca garantizar el avance del proceso judicial.

Mientras tanto, el caso de la muerte del nene sigue generando conmoción tanto en la comunidad de Comodoro Rivadavia como en todo el país, a la espera de nuevos avances que permitan esclarecer completamente lo ocurrido y que los responsables paguen.