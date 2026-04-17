La causa por el asesinato del niño Ángel López sumó un nuevo capítulo tras el traslado de su madre y su padrastro a distintos puntos de la provincia de Chubut para comenzar a cumplir la prisión preventiva, un un resonante caso que conmueve a toda la Argentina.
Asesinato del niño Ángel López: la fuerte decisión de la justicia con la madre y el padrastro
Tanto la madre como el padrastro del nene asesinado en Comodoro Rivadavia están muy complicados con la justicia. Los detalles
Mariela Altamirano fue derivada al pabellón femenino del Instituto Penitenciario Provincial (IPP) en Trelew, mientras que Michel González permanece en Comodoro Rivadavia, alojado en la Alcaidía Policial. En cuanto al bebé de la pareja, informaron que quedó al cuidado de un familiar cercano.
La medida de prisión preventiva fue dispuesta por el juez Alejandro Soñis durante la audiencia de control de detención. Allí sostuvo que existen elementos suficientes para descartar un accidente.
Según explicó, “se puede afirmar con certeza que los golpes no fueron producto de una situación accidental” y remarcó que ambos imputados eran quienes estaban a cargo del cuidado del niño.
En ese contexto, ordenó seis meses de prisión preventiva al considerar riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, según consigna Noticias Argentinas.
El crimen de Ángel, las acusaciones y una declaración polémica
El padrastro de Ángel está imputado por homicidio simple, mientras que la madre enfrenta cargos por homicidio agravado por el vínculo y por omisión.
Tras la audiencia, el fiscal Facundo Oribones reveló detalles de una declaración que generó fuerte impacto en la causa.
Según indicó, uno de los acusados sostuvo que “los 20 golpes en la cabeza eran compatibles con coscorrones”. El expediente continúa en etapa de investigación y la medida de prisión preventiva busca garantizar el avance del proceso judicial.
Mientras tanto, el caso de la muerte del nene sigue generando conmoción tanto en la comunidad de Comodoro Rivadavia como en todo el país, a la espera de nuevos avances que permitan esclarecer completamente lo ocurrido y que los responsables paguen.