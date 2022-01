Antonio Ríos habló sobre su hijo acusado de abuso de una nena de 8 años

ar.jpg Abuso de menores. Un hijo de Antonio Ríos fue detenido por abusar de una nena de 8 años.

Antonio Ríos publicó en su cuenta de Instagram: “Estimados, debido a los hechos acaecidos en las últimas horas, que afecta directamente a mi familia y a mi persona, me veo obligado a realizar mi descargo. Antes que nada, agradezco a los medios de comunicación por brindarme este espacio para poder expresarme públicamente”, comenzó su publicación, en la que desactivó los comentarios.

Luego prosiguió: “Por los hechos de público conocimiento, he de manifestar que nos encontramos a la espera de una resolución a este conflicto por las vías que corresponda, poniendo todo en manos de la Justicia y de nuestros abogados que trabajan arduamente”.

Finalmente publicó: “Vale aclarar que, por sugerencia de mi letrada, no haré ningún tipo de entrevista sobre los hechos, para resguardar no solo a mi hijo y a mi familia, sino también a la menor. Sin más que agregar, agradezco nuevamente por este espacio y les envío un saludo”.

Según trascendió, los abusos habrían ocurrido en una misma vivienda dividida en dos pisos sobre la calle Flores Sánchez al 1400 en la localidad de Ingeniero Budge: en planta baja vivía la madre de la víctima con su hija y sus padres, y en el primer piso Ríos (hijo) junto a la tía de la nena.

De acuerdo a la denuncia radicada por la madre de la víctima a principios de 2020, el hijo de Antonio Ríos (quien es policía) habría atacado sexualmente a la menor varias veces dentro de esa casa, a quien habría obligado a realizarle tocamientos y actividades sexuales mientras la amenazaba con un arma de fuego: “Si vos contás algo yo mato a tu mamá”.

“Mi mamá la había mandado a buscar al al piso de arriba y ahí pasó la primera vez. Después se repitió”, contó Lorena, madre de la víctima, en una entrevista con la señal de noticias Crónica. “Ella no se animó a contármelo porque sabe como soy. Entonces se lo contó a una de mis hermanas, que se lo contaron a mi mamá y ella me lo dijo. En ese momento yo me había casado y me había mudado a dos cuadras. Ahí ella contó todo pero después arrancó la pandemia y estuvo parado todo”, señaló.

El 12 de diciembre pasado, cuando la menor fue citada a declarar en Cámara Gesell, los familiares de la víctima se cruzaron en la fiscalía con el acusado, quien también había sido citado en relación a la causa. En ese encuentro, la abuela y la madre de la víctima, junto a otros familiares y amigos que se habían acercado a apoyar a la nena, lo insultaron y lo filmaron con un teléfono celular. “Hijo de puta, ¿te pensás que porque sos cana te la vas a llevar de arriba?”, le gritaron.