Un importante despliegue policial se llevó a cabo en Las Heras, donde realizaron allanamientos en dos domicilios ubicados en un pasillo de la calle Olascoaga, entre calles Tomás Guido y Los Sauces, a escasos metros de la cancha del club Huracán.
Operativo
Allanaron dos casas en Las Heras y secuestraron un arsenal a metros de la cancha de Huracán
Los allanamientos fueron sobre calle Olascoaga donde encontraron ametralladoras, chalecos antibalas y municiones. Hay dos personas detenidas
Durante el operativo, la Policía secuestró 10 armas, 2 ametralladoras, chalecos antibalas y una cantidad considerable de municiones, según indicaron del Ministerio de Seguridad.
Como resultado del procedimiento un joven y una mujer quedaron detenidos a disposición de la Justicia.
Noticia en desarrollo
En pocas palabras
- Arsenal secuestrado: hallaron ametralladoras, chalecos y municiones en dos viviendas.
- Allanamientos clave: el operativo policial se realizó en la calle Olascoaga de Las Heras.
- Detenidos: hay dos personas aprehendidas tras el procedimiento policial.
Resumen generado por Thinkindot AI