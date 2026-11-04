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Allanaron dos casas en Las Heras y secuestraron un arsenal a metros de la cancha de Huracán

Los allanamientos fueron sobre calle Olascoaga donde encontraron ametralladoras, chalecos antibalas y municiones. Hay dos personas detenidas

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
Secuestran ametralladoras, pistolas y chalecos tras un allanamiento en Las Heras. Foto: Matías Pascualetti / Radio Nihuil

Secuestran ametralladoras, pistolas y chalecos tras un allanamiento en Las Heras. Foto: Matías Pascualetti / Radio Nihuil

Un importante despliegue policial se llevó a cabo en Las Heras, donde realizaron allanamientos en dos domicilios ubicados en un pasillo de la calle Olascoaga, entre calles Tomás Guido y Los Sauces, a escasos metros de la cancha del club Huracán.

Durante el operativo, la Policía secuestró 10 armas, 2 ametralladoras, chalecos antibalas y una cantidad considerable de municiones, según indicaron del Ministerio de Seguridad.

Secuestran ametralladoras, pistolas y chalecos tras un allanamiento en Las Heras.

Secuestran ametralladoras, pistolas y chalecos tras un allanamiento en Las Heras.

Como resultado del procedimiento un joven y una mujer quedaron detenidos a disposición de la Justicia.

El allanamiento dej&oacute; como resultado dos detenidos y un arsenal incautado en un operativo policial en Las Heras.

El allanamiento dejó como resultado dos detenidos y un arsenal incautado en un operativo policial en Las Heras.

Noticia en desarrollo

En pocas palabras

  • Arsenal secuestrado: hallaron ametralladoras, chalecos y municiones en dos viviendas.
  • Allanamientos clave: el operativo policial se realizó en la calle Olascoaga de Las Heras.
  • Detenidos: hay dos personas aprehendidas tras el procedimiento policial.
Resumen generado por Thinkindot AI

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