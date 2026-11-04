Allanaron dos casas en Las Heras y secuestraron un arsenal a metros de la cancha de Huracán

Durante el operativo, la Policía secuestró 10 armas, 2 ametralladoras, chalecos antibalas y una cantidad considerable de municiones, según indicaron del Ministerio de Seguridad.

Secuestran ametralladoras, pistolas y chalecos tras un allanamiento en Las Heras. Foto: Matías Pascualetti / Radio Nihuil

Como resultado del procedimiento un joven y una mujer quedaron detenidos a disposición de la Justicia.