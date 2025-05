Alejandro Gullé le pidió a los jueces que den penas más duras a delincuentes violentos

"La cárcel no es solo para resocializar a las personas porque esto es una quimera. La pena tiene también un fin retributivo que es sancionatorio por haber efectuado una conducta dañina, antisocial y repudiable por parte de toda la sociedad".

Alejandro Gullé detalló los pedidos de captura sobre el delincuente

Carlos Javier Estrada Marfiliu, de 38 años, "es una persona que tiene un frondoso prontuario y tiene tres condenas. Estaba con libertad, pero con pedido de captura en dos causas. Más temprano que tarde iba a caer detenido, pero lamentablemente todos vimos como golpeó salvajemente a la chica del quiosco" de Godoy Cruz en un asalto ocurrido a las 7.30 del lunes.

detenido asalto quiosco delincuente.jpg Carlos Javier Estrada Marfiliu, de 38 años, tiene más de 20 antecedentes por robos y otros delitos. Fue capturado el lunes tras un violento asalto en Godoy Cruz.

Los pedidos de captura eran por haber cometido en dos robos agravados con el uso de arma de fuego que no se pudo comprobar su aptitud para el disparo. "Cumplió condenas por evasión y varios robos agravados, pero salía y volvía a delinquir".

Embed - Violento robo en un quiosco de Capital

"Cuando las penas que se imponen no son lo suficientemente fuertes pasa esto. El hombre con estos antecedentes me parece que no debió ser condenado a penas mínimas o casi mínimas, porque su prontuario habla por si mismo a la proclividad que tiene para continuar delinquiendo y que no se reinsertó socialmente", agregó Gullé.

El procurador se refirió a las penas que ponen los jueces

El jefe de los fiscales reiteró que cada uno debe cumplir su rol y que es necesario dejar de pensar en que las penas mínimas son sanciones suficientes para las personas que no tuvieron oportunidades: "Debemos asumir esta situación y cumplir nuestros roles".

"Al momento de dictar una sentencia hay que pensar muchas cosas. Lo mismo les digo a los fiscales, que no vayan por la mínima, que el juez ponga lo que considera, pero ellos deben pedir la sanción creen que corresponda", detalló.

Polo Judicial.jpeg Alejandro Gullé apuntó a que los casos de reiterancia en delitos violentos la pena debe ser la máxima que se pueda aplicar.

Diferenció que cuando el delito que una persona comete no es grave y es la primera vez que ocurre, sí se le puede dar oportunidades y el mínimo para que la gente se reinserte, "pero en delitos que son graves, que hay armas, que son reincidentes, claramente no se puede ir a los mínimos".

"Las personas que son benevolentes al poner una pena cambian su pensamiento cuando les ocurre a ellos o a un familiar. Creo que no es necesario llegar a esos extremos de sentir en carne propia el dolor de lo ocurrido para llegar a cambiar un pensamiento. Creo que es necesario cambiar o ahondar en las necesidades de la sociedad. No hacemos más que representar los intereses de la sociedad, por lo menos los fiscales", concluyó el procurador de la Corte, Alejandro Gullé.