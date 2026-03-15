Accidente en Ruta 7 en alta montaña: vuelco y vehículos involucrados cerca de Puente del Inca

Accidente Ruta 7 en Alta Montaña

Tres vehículos, dos de gran porte en el accidente en ruta 7

En tanto, un camión sufrió el desprendimiento de su contenedor del semirremolque, el cual quedó volcado sobre la calzada. También se produjo el vuelco de un motorhome en el que viajaban personas de nacionalidad alemana, quienes presentaron lesiones leves auque varios fueron trasladados en ambulancias para su evaluación médica.

Según las primeras hipótesis sobre la mecánica del accidente, el camión circulaba de este a oeste cuando se le desprendió un tanque de combustible. Al intentar maniobrar, el contenedor del semirremolque se desprendió y volcó sobre la ruta, impactando contra una camioneta que circulaba en sentido contrario, lo que provocó que el vehículo se desbarrancara.

Accidente Ruta 7

Por otra parte, un motorhome que circulaba unos 200 metros por delante del camión, en el mismo sentido, habría perdido el dominio del rodado y terminó volcando sobre la calzada, aparentemente sin intervención directa de otros vehículos.

El camión transportaba mosto líquido en su contenedor, el cual se está derramando fuera de la calzada. Ante la posible presencia de combustible proveniente del tanque desprendido, se dio aviso a personal de Vialidad Nacional.

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