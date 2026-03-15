Un nuevo accidente de tránsito se registró en la Ruta Nacional 7. Este domingo a la tarde a la altura del kilómetro 1194, en la zona de Arroyo Negro, entre Polvaredas y Punta de Vacas, antes de llegar a Puente del Inca, tres vehículos participaron de un aparatoso incidente.
Accidente en Ruta 7 en alta montaña: vuelco y vehículos involucrados cerca de Puente del Inca
Un camión, un ómnibus y una camioneta participaron del hecho. Hay personas con lesiones leves. Gendarmería asiste el tránsito y trabajan equipos de emergencia
El siniestro involucró a un ómnibus (motorhome), un camión y una camioneta, aunque de acuerdo con la información preliminar no se trataría de un hecho de gravedad. Personal de la Policía de Mendoza se dirige al lugar, mientras que efectivos de Gendarmería Nacional regulan el tránsito, ya que la ruta permanece habilitada.
Entre los vehículos afectados, una camioneta terminó desbarrancando varios metros. Su único ocupante fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado a un hospital.
Tres vehículos, dos de gran porte en el accidente en ruta 7
En tanto, un camión sufrió el desprendimiento de su contenedor del semirremolque, el cual quedó volcado sobre la calzada. También se produjo el vuelco de un motorhome en el que viajaban personas de nacionalidad alemana, quienes presentaron lesiones leves auque varios fueron trasladados en ambulancias para su evaluación médica.
Según las primeras hipótesis sobre la mecánica del accidente, el camión circulaba de este a oeste cuando se le desprendió un tanque de combustible. Al intentar maniobrar, el contenedor del semirremolque se desprendió y volcó sobre la ruta, impactando contra una camioneta que circulaba en sentido contrario, lo que provocó que el vehículo se desbarrancara.
Por otra parte, un motorhome que circulaba unos 200 metros por delante del camión, en el mismo sentido, habría perdido el dominio del rodado y terminó volcando sobre la calzada, aparentemente sin intervención directa de otros vehículos.
El camión transportaba mosto líquido en su contenedor, el cual se está derramando fuera de la calzada. Ante la posible presencia de combustible proveniente del tanque desprendido, se dio aviso a personal de Vialidad Nacional.
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