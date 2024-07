El abogado de los rugbiers franceses habló de una mujer que puede aportar a la causa de abuso

"Pero no quiero exponer a nadie, que no sea necesario para la demostración de la inocencia de nuestros defendidos, entonces a la chica no la voy a proponer por el momento, salvo que haga falta", afirmó.

En tanto, la mujer expuso en su declaración: "Me tomó de la mano como si fuéramos pareja y nos dirigimos al taxi. Habían dos personas subidas, una chica que hablaba castellano y un chico que hablaba francés. La chica le traducía al taxista, la tarifa del taxi fue $12.800 marcado por el reloj".

El abogado de los rugbiers franceses presentará a personal del hotel como testigo

Cúneo Libarona presentó como testigos a personal del Hotel Diplomatic.

Cúneo Libarona confirmó que "hemos propuesto tres empleados del hotel que pueden brindar información muy importante. Y también hemos solicitado pericias, inspecciones oculares e inspecciones auditivas".

Sobre esto último, Cúneo Libarona planteó que si "existieron las violaciones, las roturas de ropa y demás, las habitaciones de al lado podrían haber oído", y que "había jugadores durmiendo en las habitaciones 602 y 604 -el supuesto abuso habría sido en la 603- y no escucharon absolutamente nada, que fueron a dormir ese día".

¿Qué hizo el segundo jugador?

Oscar Jegou, el jugador de la selección de Francia de Rugby acusado de abuso sexual.

Cuando fue consultado por cuál es la situación del segundo jugador, Oscar Jegou (21) dentro de la escena denunciada, dijo que "llegó a la habitación y se fue a dormir", según el relato del abogado.

Sin embargo, evitó dar más detalles "por respeto a la denunciante y a su familia, porque soy un tipo respetuoso, y no puedo seguir, porque tengo una versión que contradice lo dicho por la señora, entonces la colocaría en un lugar de desprestigio que prefiero no. Lo voy a decir por escrito ante la Fiscalía".