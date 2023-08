La mayoría de las casas de Misión Vivienda Venezuela carecen de eficiencia energética

El interior de su apartamento es oscuro y presenta una limitada entrada de aire debido a la ubicación y el diseño. Por esta razón, Laura (nombre cambiado) depende constantemente de luz artificial y aire acondicionado. Esto aumenta el consumo eléctrico no solo en su vivienda, sino también en otras que, originalmente, se suponía serían energéticamente eficientes.

venezuela (22).jpg Aunque Venezuela cuenta con una iluminación natural privilegiada, de nada sirve si la vivienda está mal ubicada. "La condenas a utilizar siempre ventiladores, aires acondicionados y luces", asegura el ingeniero Alan Isea. (Foto: Francisco Rincón)

"Cuando se produce un corte de electricidad los niños hacen las tareas afuera porque adentro no ven nada y el calor es insoportable. El techo no está impermeabilizado y no conectaron las tuberías de gas. Aunque el Ministerio construyó el complejo, nos culpan a nosotros por permitir que se inaugurara en estas condiciones", recuerda Laura.