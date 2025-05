La difícil situación de la fauna autóctona en Australia

Cuando pensamos en Australia la mayoría evocamos una naturaleza salvaje, con una fauna particular que no se encuentra en ninguna otra parte del mundo. Según el informe de 2021 del Australian Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water, más de 1800 especies y comunidades ecológicas, incluyendo animales, plantas y hongos australianos figuran en las listas de especies amenazadas. La Lista Roja de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) también destaca numerosas especies australianas en peligro crítico, incluyendo aves, mamíferos, reptiles y anfibios.

El koala -símbolo nacional- enfrenta una disminución del 80% en su población en los últimos 20 años debido principalmente a la pérdida de hábitat y a la propagación de la clamidiasis, una enfermedad bacteriana que afecta a los ejemplares. La directora de la Australian Koala Foundation, Deborah Tabart, advirtió "sin una acción urgente, esta especie puede desaparecer en el próximo decenio". La fundación estima que en 2022 solo quedaban unos 80.000 ejemplares en estado salvaje.