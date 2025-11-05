La CIDH confirmó que la justicia climática ya es una obligación legal

BeFunky-collage (28) La jueza Nancy Hernández López lee el resumen de la opinión consultiva de la CIDH. (Foto: CIDH)

Ambas decisiones fueron el resultado de una participación jurídica y de la sociedad civil sin precedentes que refleja la necesidad de reconocer las causas y consecuencias de la emergencia climática y de aclarar las obligaciones de los Estados a este respecto, así como las de los actores privados. En el proceso que condujo a la opinión consultiva de la CIDH, publicada el 3 de julio, participaron cientos de pueblos indígenas, comunidades locales, organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de los derechos humanos a través de audiencias públicas y observaciones escritas. Por su parte, la opinión consultiva de la CIJ, emitida el 23 de julio, fue impulsada por Vanuatu y respaldada por más de 130 países.

En conjunto, estos pronunciamientos consolidan un marco jurídico internacional más completo y abren la puerta a las transformaciones estructurales que exigen nuestras sociedades y ecosistemas. Reconocen que el cambio climático es "un problema existencial de proporciones planetarias que amenaza todas las formas de vida", así como "el disfrute efectivo de todos los derechos humanos". Dada la gravedad de la situación, confirman que los Estados tienen obligaciones jurídicas que incluyen la prevención, la mitigación, la adaptación y la reparación de los daños climáticos.