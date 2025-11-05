Contaminación: ¿cómo impacta en la salud y el clima el metano en Argentina?

El avance de las emisiones en Vaca Muerta, captadas por Earthworks -una ONG ambiental estadounidense- y denunciadas desde la Confederación Mapuche de Neuquén, expone el rol silencioso del metano en las zonas de explotación de hidrocarburos mediante fracking.

Las afectaciones al ambiente y a la salud tornan necesario relacionar la reducción de las emisiones de metano con la defensa de los derechos humanos y la emergencia climática. No es casual que se haya convocado recientemente a una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para visibilizar este vínculo. En esta audiencia, un aspecto clave abordado fue el impacto del sector residuos en las emisiones de metano. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), a nivel global, el 12% de las emisiones de metano proviene de los residuos sólidos municipales.

Dada la gran cantidad de basurales a cielo abierto que hay en el territorio nacional -alrededor de 5000-, la Argentina es uno de los países con más emisión de metano proveniente de esta fuente. Esta situación pone aún más en valor el aporte de las personas trabajadoras recicladoras del país, cuya recuperación de residuos urbanos genera impactos positivos tanto sobre el ambiente como también en la vida de quienes realizan la actividad.