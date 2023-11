Iniciativa: plantar 60 árboles por habitante para disminuir el efecto invernadero

► TE PUEDE INTERESAR: Los árboles, ecobenefactores urbanos

Consultado por Carbono.news, el ingeniero agrónomo Marcelo Tenaglia, ex director de Parques y Paseos de Rosario, informó: "Es una iniciativa buenísima. El planeta tiene hoy unos 440 árboles por habitante. Hablamos de tres billones de ejemplares. Los fondos podrían conseguirse, pero no se trata de plantar cualquier cosa. Cada ecosistema tiene su propio equilibrio".

Y agregó: "Si se colocan ejemplares en cualquier parte tendríamos efectos contraproducentes. Haríamos daño por invasión y afectaríamos especies locales. Es fundamental colocar unidades nativas. Deberían ser autóctonos para no poner en riesgo la biodiversidad de cada sitio. Sería ideal que una movida de este tipo fuera descentralizada para que cada región reproduzca lo que necesita y no recurra a chances foráneas".

El ingeniero Tenaglia para finalizar apuntó: "Debe quedar en claro, de todos modos, que los abusos no se reparan con nueva vegetación. No podemos seguir haciendo lo que hacemos e intentar solucionar todo con árboles. El planeta ya no resiste los niveles de quema actuales de C02".

Estamos hablando de paliativos muy interesantes, pero no de soluciones integrales a los graves problemas que soportamos.

