Combustibles: hay que desfosilizar nuestras economías

El informe, titulado "The Imperative of Defossilizing Our Economies", describe los daños de los combustibles fósiles, así como el "libro de jugadas" de la industria del engaño, utilizado para falsificar la ciencia del clima y fabricar la duda pública para retrasar la acción climática efectiva desde al menos la década de 1960. Este engaño continúa en la actualidad, cuando la industria lucha contra el imperativo científico de cesar las operaciones para 2030 y las obligaciones de pagar por la limpieza, después de beneficiarse durante décadas de beneficios exorbitantes, subvenciones sustanciales y evasión fiscal, mientras los Estados luchan por encontrar financiación pública suficiente para prevenir y responder a los impactos más perjudiciales del cambio climático.

El informe concluye que una transición basada en los derechos humanos que abandone los combustibles fósiles es la contribución más impactante para proteger la vida y la salud de las generaciones presentes y futuras.

"La industria de los combustibles fósiles ha sido, a sabiendas, la principal causa del cambio climático y de sus efectos generalizados y cada vez más graves sobre todos los derechos humanos. Además, su "libro de jugadas" ha socavado los esfuerzos de las autoridades públicas y la sociedad civil para proteger los derechos humanos frente al cambio climático, durante al menos seis décadas", afirmó la autora del informe, Elisa Morgera.

Los expertos en desinformación sobre combustibles fósiles están de acuerdo. "Este informe aporta pruebas claras de la urgencia y la necesidad de proteger a la población de la contaminación, la propaganda y el lavado verde provocados por los combustibles fósiles, y los gobiernos deberían responder adoptando las recomendaciones para impedir que la industria utilice sus beneficios para corromper la política", declaró Timmons Roberts, de la Universidad de Brown y la Red de Ciencias Sociales del Clima.

"Esta parece ser la primera vez que vemos un llamamiento de tan alto nivel a la solución climática obvia de no solo prohibir los anuncios de combustibles fósiles como el tabaco, sino también responsabilizar a las industrias de la desinformación, y a los medios de comunicación y las empresas de publicidad de su papel en la difusión perjudicial de contenidos falsos para sabotear la acción climática", dijo el copresidente de comunicaciones de la coalición Acción Climática contra la Desinformación, Philip Newell.

El mandato de la Relatora Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en el contexto del cambio climático fue establecido por el Consejo de Derechos Humanos en 2021. Elisa Morgera fue nombrada en 2024 para estudiar e identificar cómo los efectos adversos del cambio climático afectan al disfrute pleno y efectivo de los derechos humanos y hacer recomendaciones sobre cómo abordarlos.