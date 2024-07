Facu Rivas, el oyente de FM Brava que la rompió cantando y convirtió en hit su tema "Llámame"

Brava con el oyente Facu Rivas editada.jpg Anita López, Anto Farías, Pati Beats, Facu Rivas y Franco Díaz, en los estudios de la Brava 94.9 donde hacen Nos Fuimos Mundiales (NFM). Foto: Gentileza NFM

Pero, ¿cómo llegó a producir una canción este joven laburante de un local de comidas, que hace también changas para alimentar a su familia y que no pudo terminar el secundario? Puro talento quizás y, -según su creencia- "el destino marcado por Dios".

Aquí, compartimos el tema "Llámame" de Facu Rivas y Pati Beats.

Con Anita López y Anto Farías, Franco Díaz hace NFM de lunes a viernes, de 20 a 22, por Radio Brava (FM 94.9). Como previa del "finde", proponen los "Viernes Picados" con Pati Beats a cargo de la música. Franco explica que este oyente cantante "al viernes siguiente volvió a participar y otra vez cantó hermosamente, empezamos a indagar si estudiaba canto y nos contó su historia de vida; lo invitamos al estudio y le ofrecimos grabar un tema con nuestro productor".

Facu Rivas y Pati2.jpeg Facu Rivas grabó "Llámame" en el estudio del productor musical Pati Beats. Juntos compusieron el tema. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

El dueño de las teclas, Pati Beats, no titubeó al ofrecerle al aire a Facu Rivas grabar juntos una canción. Así de rápido, en tres semanas el joven estaría lanzando su primera canción que no para de sonar en la Brava.

Fue una sorpresa. El concurso no llegaba a tanto. Simplemente Pati toca todos los viernes en el teclado "intros" icónicas de cumbias y la gente llama para adivinar esa canción y cantarla. "Cuando Facu llama a la radio para participar, cantó súper bien, al siguiente segmento pasó exactamente lo mismo; lo invitan al estudio y estuvimos todo el programa cantando y tocando canciones con Facu", relata Agus Patiño, también DJ -mejor conocido como Pati Beats-.

Dice que vio en él "una buena persona, humilde, agradecido, y yo si puedo brindarle la oportunidad de algo a alguien trato de hacerlo. Es una persona súper talentosa".

Así fue como compusieron y grabaron "Llámame" juntos.

Tiene su verdadera Santa Cecilia de la música

Facundo Rivas es de Carrodilla. Siempre vivió en un barrio humilde ubicado alrededor del "triángulo" que une Luján con Godoy Cruz y Maipú. El delivery donde cocina también queda en esa zona.

Con su mujer Melisa son de la misma edad -"nos llevamos dos semanas", dice- y a los 20 trajeron al mundo a Amparo, quien hoy tiene 3 años. El papá asegura que la pequeña "se sabe de memoria" su canción "Llámame" y "la vive cantando". En cambio, su beba de un año, Trinidad, apenas la balbucea, pero se entusiasma igual.

"La música llegó a mí desde muy chico", cuenta Facu; y revela que su amor por el canto lo descubrió gracias a una maestra de primaria, quien es para él su verdadera Santa Cecilia en la música, patrona de su sueño cumplido. "Se llama Cecilia, Cecilia Alcaya", aporta.

"Iba a la escuela Julio Mayorga, y en segundo grado ella era mi maestra de música, muy buena onda. Fue la que me introdujo un poco más en la música. Me brindó su casa como taller de música para enseñarme a tocar la guitarra y a cantar", relata agradecido.

cantante estudio Pati Beats.jpeg El amor de Facu por la música surgió cuando era niño y una maestra de música de Primaria le descubrió su talento. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

Y completa: "Nosotros éramos muy humildes. Ella cobraba por enseñar a tocar la guitarra y a cantar, pero a mí nunca me cobró, me llevaba de la escuela a su casa en su auto, me daba la media tarde y me enseñaba a cantar. No sé por qué hizo todo eso, yo nunca se lo pedí, lo hizo porque ella quiso, yo era muy chico. Entonces todos los atributos musicales que tengo se los debo a ella. Fue muy solidaria conmigo".

Facu Rivas mantiene contacto con su maestra Cecilia, "la vi un par de meses antes de ir a la radio, ella fue a comprar al delivery, yo estaba en el fondo cocinando, la escuché hablar y dije: 'Esa voz la conozco'; me asomé y era ella y salí y me abrazó; nos quedamos hablando un montón".

Llamó a FM Brava gracias a que le prestaron un celular

En los últimos años de la primaria y en la secundaria, este oyente de Brava cantaba en los actos escolares, en festivales, en otras escuelas que lo invitaban. "Una vez canté en el Le Parc, en un concurso escolar, y también cantaba en los cumpleaños de 15 de mis compañeras", comenta.

De chico cantaba folclore y tango, pero hoy le gustan casi todos los géneros. "Me gusta mucho la cumbia porque mi familia, de parte de mi papá, son un montón y muy fiesteros. Yo canto en todas las juntadas temas para bailar porque la cumbia une a la familia", considera el joven lujanino, cuyo tema debut refleja ese espíritu festivo.

Al alejarse de la escuela secundaria y dedicarse a la paternidad y el trabajo, Facu Rivas se apartó de la música. Sin embargo, a sus 23 años puede confiar en que nació para cantar.

"Nunca pensé dedicarme a esto, pero tampoco nunca dejé de cantar; en mi casa, en el trabajo, en todos lado me la paso cantando". "Nunca pensé dedicarme a esto, pero tampoco nunca dejé de cantar; en mi casa, en el trabajo, en todos lado me la paso cantando".

cantante estudio Pati Beats (8).jpeg Foto: Axel Lloret / Diario UNO

No pierde en ningún momento su mirada optimista, sin profundizar demasiado confiesa que ha vivido situaciones difíciles en su vida y que "empezar a trabajar fue lo que también me dio la oportunidad de ir a la radio", refiere sobre su exitosa participación en FM Brava.

"Llevo tres años trabajando en la cocina de este local de comidas", dice sobre Pal'vecino Delivery, y destaca que "son muy buenas personas, me abrieron las puertas de su casa.; miro para atrás y con todas las cosas que hemos pasado… si no fuera por el hijo del dueño, que es muy amigo mío, no hubiese podido llamar nunca a la radio, él me prestó el celular porque yo no tenía".

El hijo del dueño del delivery le prestó su celular para llamar a la Brava

Es que su presente musical se dio gracias en parte a la generosidad de Mariano Llaneza, hijo del dueño del local de comidas donde trabaja. "Me jodían mis compañeros con que participara porque yo me la paso cantando mientras cocino, y Mariano me insistió y me dio el celular; así fue que llamé y concursé por la picada y los chicos de Brava me invitaron a la radio al viernes siguiente, pedí permiso en el laburo, y ahí me dieron la noticia de que iba a grabar un tema con Pati (Beats)", relata Facu.

Y no estaba ni en sus sueños terminar grabando su primer tema en un estudio, "fue re loco, una sorpresa", confiesa quien sin embargo, muy adentro de su corazón, tenía la ilusión de que un día una canción suya sonara en la radio.

"Yo siempre lo quise hacer, pero que surja así, digamos, por llamar a los concursos de la radio, no me lo imaginé nunca, ni yo ni mi familia", suelta y todavía no puede creer cómo los oyentes piden "Llámame" y le mandan audios y videos cantando su tema.

Facu Rivas (Facundo Rivas) oyente de Radio Brava y cantante. Ganó un concurso del programa Nos Fuimos Mundiales y grabó un tema con el productor musical y tecladista Pati Beats (Agus Patiño) (3).jpeg Facu con Mariano Llaneza, hijo del dueño del delivery donde trabaja y quien le prestó el celular para llamar a la Brava. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

El trabajo con Pati Beats fue tan rápido como intenso, y desde el primer encuentro Facu asegura que todo fluyó entre ellos. Ahora se preparan para hacer el videoclip de "Llámame".

Pati me llama un domingo y me dice: 'El martes te espero en el estudio a las 4 de la tarde'. Salí a hacer una changa en la mañana y me fui para allá. Él me presentó la idea, la desarrollamos, le agregamos un par de cosas, la editamos un poco. Terminamos de escribir 'Llámame' juntos. Pati me llama un domingo y me dice: 'El martes te espero en el estudio a las 4 de la tarde'. Salí a hacer una changa en la mañana y me fui para allá. Él me presentó la idea, la desarrollamos, le agregamos un par de cosas, la editamos un poco. Terminamos de escribir 'Llámame' juntos.

cantante estudio Pati Beats (9).jpeg Pati Beats destaca la humildad de Facu Rivas como persona y su talento musical. Juntos compusieron "Llámame". Foto: Axel Lloret /Diario UNO

Quiere seguir grabando canciones y terminar el Secundario

El cantante confiesa que le gustaría "seguir haciendo canciones con Pati y que la gente escuche y se cope". Y sobre "Llámame" la describe como "una canción alegre, tiene un espíritu sano, esa fue la intención, no faltar el respeto a nadie ni tampoco hacer apología de cosas malas".

Cuando era más chico, Facu Rivas escuchaba mucho a Abel Pintos, pero ahora dice que no tiene cantantes favoritos porque escucha a todos. Y sobre su presente manifiesta: "Parece que era mi destino. Dios ya tiene todo escrito, todo planeado".

Facu Rivas (Facundo Rivas) oyente de Radio Brava y cantante. Ganó un concurso del programa Nos Fuimos Mundiales y grabó un tema con el productor musical y tecladista Pati Beats (Agus Patiño) (2).jpeg El oyente de Brava y cantante trabaja en la cocina de Pal'vecino Delivery, local de comidas rápidas ubicado en Carrodilla. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

Entre sus objetivos, además de seguir grabando y cantando, está el de terminar el secundario. Pero, claro, hoy por hoy con sus horarios laborales se le complica. "Al trabajar de noche no puedo ir a un CENS", explica quien además trabaja en una empresa de alquiler de inflables, repartiendo los juegos durante el día, antes de entrar al delivery.

"Ahora tengo que ir a llevar un toro mecánico a Las Heras; trato de no parar porque no alcanza, están muy caras las cosas, más los pañales y la leche que necesitan mis hijas", concluye a modo de despedida.