Pamela Rudy dará un concierto gratuito por streaming

Rudy editó en 2019 “Corredora del desierto”, su segundo disco, donde presentó fuertes raíces del rock y el blues, posicionándose como una de las voces femeninas más interesantes del género.

Este año lanzó “Blues #6346” junto al grupo stoner Las Diferencias y ahora “Canción inútil” junto a su par mendocina Mariana Paraway.

Acompañada por los guitarristas Nacho Sánchez y Andrés Robledo, Gonzalo Criado en batería; Juan Ludueña en bajo, Rudy animará la #SalaVirtual de Ciudad de las Artes con un el show que podrá verse a través de sus canales oficiales de Facebook y YouTube.

La autora y cantante arriesgó en charla con Télam que “el folk está resurgiendo porque los artistas estamos volviendo a lo orgánico después de tanta tecnología en la música”.

Y en relación a su propia experiencia con esos posibles caminos sonoros, Rudy apuntó que “en general creo que nos cuesta virar al folclore y cruzarnos con eso. En el primer disco metimos una vidala y estoy súper orgullosa de haberlo hecho, pero es difícil generar ese cruce porque no lo tenemos tan generalizado. No sé si viene del prejuicio, me parece que siempre estamos mirando afuera, a otra cosa”.

Consultada acerca de su sonido rockero, la cordobesa confesó que “el rock es un género nuevo, lo empezamos a indagar con 'Corredora del desierto'. En su momento me voló la cabeza algo tan simple como Pappo’s Blues, Vox Dei, Manal y Aeroblues”.

-¿Cómo surgió la canción con Mariana Päraway?

Quería hacer una canción como “Harvest Moon” porque estoy prendida fuego con la discografía de Neil Young y de allí salió “Canción inútil”. Ya sé, no le llegué ni a los talones a “Harvest Moon”, pero la ida era que se sienta folk desde la esencia. Intentamos que tenga ese espíritu y un poco se nos fue la mano con el pop.

-¿Fue productiva la pandemia? ¿Estás trabajando en nuevas canciones?

Sí, compuse mucho y se grabó el tercer disco que va a salir el año que viene. Estamos trabajando también en un villancico que va a salir a fin de año. La pandemia nos dio tiempo de sobra para ser creativos. El tercer disco ya se grabó, se está mezclando y va más ligado con el sonido que logramos con Las Diferencias, es un disco muy duro, más rockero, más pesado en cuestiones sonoras. Tiene su lado pop, tiene su lado cancionero, pero siento que es un disco más pesado de lo que venía siendo “Corredora en el desierto”. Pero no lo voy a sacar hasta que no tenga un indicio de tocarlo porque son siete temas que los grabamos en vivo y es un disco que se toca, nació así.