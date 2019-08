Schwartzman perdió con el francés Gasquet y fue eliminado de Cincinnati

Serena Williams se largó a llorar luego de tener que abandonar la final de la Copa Rogers en Toronto (Canadá) por culpa de una lesión de la espalda.

La tenista estadounidense no pudo ocultar su dolor y le comentó a su oponente Bianca Andreescu, quien ganó el segundo trofeo de su carrera, "no me puedo mover".

Serena Williams tuvo que retirarse cuando perdía 3-1 en el primer set. "Te he observado toda tu carrera. Eres una [...] bestia", le dijo Andreescu.

"Sé cómo es retirarse de los torneos y lesionarse, no es fácil. Esta no es la forma en que esperaba ganar, pero realmente eres una campeona. Te he visto jugar tantas veces, eres una verdadera campeona dentro y fuera de la cancha", señaló la canadiense.

El título de la campeona de la Copa Rogers 2019 podría haber sido el primero para Williams desde septiembre de 2017. Sin embargo, a pesar de la derrota, la tenista se coloca en el puesto 8 del 'ranking' de la Asociación Femenina de Tenis (WTA, por sus siglas en inglés), que es el mejor resultado para Williams en los últimos años.

"Estaba realmente triste y me hizo sentir mucho mejor", confesó posteriormente Williams durante una conferencia de prensa, agregando que Andreescu es una "personalidad fabulosa".