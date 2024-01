Rafael Nadal vs. Jordan Thompson: día, hora y TV de los cuartos de final del ATP de Brisbane

nadal 2.jfif

Rafael Nadal, ganador de 22 certámenes de Grand Slam, jugará en cuartos de final ante el local Thompson (43), quien no actuó en segunda ronda a causa de la lesión del francés Ugo Humbert (20). Este encuentro será este viernes, no antes de las 20 hora local (las 7 en Argentina) con TV por Star Plus.

Nadal volvió a demostrar que regresó en gran forma ante Kubler (102) y tras el partido resumió: “Está claro que las victorias y pasar horas en la cancha ayudan. Para mí, cada día que tengo la oportunidad de jugar es una gran noticia, así que estoy feliz de volver después de un largo tiempo y sentirme competitivo. Veremos hasta dónde llego”.

¡En los cuartos de final de @BrisbaneTennis! VAMOS @RafaelNadal pic.twitter.com/twJLsQjphK — Rafa Nadal Academy by Movistar (@rnadalacademy) January 4, 2024

Rafael Nadal vs. Jordan Thompson en cuartos de final de Brisbane

Rafael Nadal jugó contra Jordan Thompson en dos ocasiones; la primera en 2020, en París-Bercy, y la segunda dos años después, en Roland Garros. En ninguno de los dos encuentros el oceánico pudo ganar un set.

Los triunfos ante Thiem y Kubler le garantizan al de Manacor un salto importante en el ranking de la ATP ya que pasaría del 672 al 450.

Nadal logró su victoria 1.070 y se ubica cuarto entre los jugadores con más triunfos en la historia de la ATP, detrás de Novak Djokovic con 1.089; Jimmy Connors con 1.274; y Roger Federer con 1.521.