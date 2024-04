Rafael Nadal se despidió del Masters 1000 de Madrid, pero aclaró que no fue su retiro

nadal madrid 3.jfif Rafael Nadal hizo un muy buen Masters 1000 de Madrid y aclaró que este no fue su retiro.

Ovacionado por el público, Rafa dio pelea antes de quedar eliminado y recibir un emotivo homenaje a sus 5 tìtulos en el Masters 1000 de Madrid, torneo en el que muy probablemente se despidió de los fanáticos de su país.

"HA SIDO LA ÚLTIMA VEZ QUE VOY A ESTAR EN MADRID"



Rafa Nadal



#ESPNenStarPlus pic.twitter.com/Tuw09ADDFA — SportsCenter (@SC_ESPN) April 30, 2024

De todos modos, el nivel que alcanzó en el torneo y el hecho de haber podido disputar cuatro partidos abren esperanzas ciertas de poder verlo competir en el Masters 1000 de Roma y sobre todo en Roland Garros, su torneo preferido.

nadal madrid 2.jfif Nadal recibió un emotivo homenaje en la capital española.

"Fue una semana muy especial y positiva para mí", resumió uno de los mejores tenistas de la historia antes de dar un discurso de despedida aplaudido de pie por todos los presentes en el estadio Manolo Santana de la Caja Mágica, entre ellos sus padres, su hermana y su esposa.

Rafael Nadal se despidió del público de Madrid

"No quiero agradecer a mi familia y al equipo porque no me estoy retirando, eso lo haré el día que me retire" , dijo quien participó 20 veces en el certamen madrileño, jugó 8 finales, ganó 5 títulos y obtuvo un balance de 58 victorias y 15 derrotas.

"Es difícil, pero mi cuerpo me ha enviado señales de que este día tenía que llegar", asumió Nadal antes de afirmar: "Soy un afortunado de la vida por todo lo que he vivido, no puedo pedir más. Espero haber sido un ejemplo para las nuevas generaciones. El deporte genera ilusión y emoción. Y me alegro de que haya generado eso a vosotros".".