Rafa Nadal confesó dos de sus grandes secretos

A muy poco del comienzo del Abierto de Australia, Rafael Nadal buscará el título que se le negó el año pasado en la final ante Novak Djokovic. El número uno del mundo reveló uno de sus secretos para mantener el buen comportamiento dentro de las canchas y la concentración plena.

Durante una entrevista en el programa 60 Minutos de la cadena CBS, el español contó por qué nunca ha roto una raqueta en su extensa carrera. "Mi familia no me hubiera permitido romper una raqueta. Para mí, romper una raqueta significaría no haber tenido control de mis emociones»", contestó Rafa.

Por otra parte, Nadal (33 años) también se refirió a su curiosa manía de colocar las botellas de agua perfectamente alineadas durante los partidos.

"Si no hago eso con las botellas, a lo mejor cuando estoy sentado me distraigo con otras cosas, con lo cual si hago las mismas cosas siempre voy a estar centrado en lo que tengo que hacer y mi cabeza está más despierta en pensar puramente en el tenis", dijo la leyenda.