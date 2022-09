Guillermo Coria y su "quilombito" con el equipo argentino de Copa Davis

►TE PUEDE INTERESAR: Carlos Alcaraz ganó el US Open y es el número uno más joven de la historia del tenis

El formato de cada cruce es de dos singles y un dobles al mejor de tres sets. El seleccionado albiceleste, dirigido por Guillermo Coria, se instaló en Italia con sus tenistas de mejor actualidad: Diego Schwartzman, número 17 del ranking mundial, Francisco Cerúndolo (27º) y Sebastián Báez (37º) para los partidos individuales y Horacio Zeballos (9) más Máximo González (49), especialistas en dobles.

El equipo combina la experiencia del Peque Diego Schwartzman y la dupla, con la juventud de los dos jugadores de mayor crecimiento en el último año.

Diego Schwartzman jugará su duodécima serie desde su debut en 2015, a partir del cual registró siete victorias (todas en singles) y siete derrotas, una de ellas en pareja con Carlos Berlocq.

Horacio Zeballos y Máximo González afrontarán juntos el quinto partido por Copa Davis (3-1 a favor en el historial), aunque ambos tienen un recorrido previsto en pareja con otros jugadores.

Francisco Cerúndolo, campeón este año en Bastad, Suecia, será el único debutante en el equipo y asoma con ventaja para disputar uno de los singles de este martes por su mejor adaptación a la superficie rápida e indoor, en la que se jugará toda la semana.

Sebastián Báez, campeón este año en Estoril y finalista en Bastad y Santiago de Chile, tuvo su estreno en la Copa Davis en marzo pasado, en la victoria sobre la República Checa por 4-0, en el Buenos Aires Lawn Tennis Clu,b que permitió al equipo clasificarse a las Finales. En su único partido se impuso sobre Jiri Lehecka 7-6 y 6-3.

Argentina vs. Suecia, por Copa Davis

Suecia, a priori el rival más accesible del Grupo A, armó su equipo con los hermanos Mikael (99) y Elías (133) Ymer, más Karl Friberg (559), Jonathan Mridha (497) y Andre Goransson (77 en dobles). Su capitán es Robin Soderling, ex número 4 del mundo y ganador de 10 títulos en el circuito ATP.

"Estamos contentos por abrir con Suecia. Si bien tenemos que jugar contra los tres, con el mayor respeto digo que nos favorece abrir con los suecos porque se trata del rival a vencer, y también porque cobrarán importancia para definir el pase a cuartos de final los sets ganados y perdidos", analizó Guillermo Coria antes de viajar rumbo a Italia.

Argentina, campeón 2016, volverá a jugar el viernes frente a Italia y el sábado cerrará su participación ante Croacia, el rival de la final en aquella histórica conquista del equipo capitaneado por Daniel Orsanic y liderado por Juan Martín Del Potro.

guillermo-coria-copa-davis.jpg Guillermo Coria contó que le resulta "difícil" elegir a los jugadores argentinos, dado el gran nivel de los mismos.

Guillermo Coria y su "quilombito" en la Copa Davis

El capitán Guillermo Coria no la tuvo nada fácil a la hora de seleccionar los jugadores argentinos para esta primera serie de partidos.

El alto potencial y crecimiento de algunos jugadores, le puso "alta la vara" al Mago Coria, cuando se tuvo que decidir por ciertos jugadores.

En una entrevista a Clarín, el técnico del equipo argentino declaró: "Estoy contento por este quilombito que tengo. Gracias a Dios, cada vez se va complicando más porque el nivel de todos es muy parejo", expresó.

"A Molteni (Andrés, 39° del ranking de dobles) le tocó quedar afuera y tranquilamente podría estar en el equipo por el gran año que viene teniendo. Lo mismo con Tomás Etcheverry y Pedro Cachín, que tuvo un gran torneo en el US Open y no le tocó. O mi hermano (Federico Coria) también. Si él le ganaba a Alcaraz (en la segunda ronda en Nueva York) me iba a dar un gran problema (risas)... No es fácil elegir quiénes están y quiénes no, pero lo importante es ser claro con todos los jugadores, que haya buena comunicación y que sepan que las decisiones que se toman son siempre pensando en el bien del equipo", aseguró el ex número tres del mundo y finalista de Roland Garros 2004.