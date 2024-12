Siendo el último clasificado, Joao Fonseca ganó los cinco partidos jugados y eso le permitió obtener el premio mayor ya que el ganador de la final cobra 153.000 dólares, pero el que logra coronarse invicto eleva esa cifra a 526.480 dólares.

Esa cifra duplica lo obtenido por Fonseca en premios durante la temporada 2024 ya que según la ATP ocupa actualmente el puesto 145 del ranking y sus ganancias ascienden a 253.000 dólares.

Embed - Joao Fonseca: Best Shots On Way to Next Gen ATP Finals Title