La reacción de Steve Hansen tras la caída de los All Blacks en la semifinal del Mundial

"Aparecer y decir que un equipo de los All Blacks llega a una semifinal de la Copa del Mundo sin hambre, con la cantidad de habilidad y la historia que tiene detrás, creo que esa es una pregunta bastante mediocre", afirmó Steve Hansen, head coach del seleccionado de Nueva Zelanda tras la derrota ante Inglaterra.

Los hombres de negro fueron superados como pocas veces por los ingleses y perdieron un partido en un Mundial después de 12 años.

"Fueron merecidos ganadores. El equipo que tomó el juego, ganó el juego. No nos arrepentimos, estoy muy orgulloso de los All Blacks. Fuimos derrotados por un equipo mejor". A veces el deporte no es justo, pero esta noche si lo fue"

Steve Hansen