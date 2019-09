Los Pumas tuvieron su bienvenida y Ledesma paró un equipo para el debut

Programa de los partidos del Mundial de rugby de Japón (20 de septiembre - 2 de noviembre, en horario de Argentina):

Fase de grupos



Viernes 20 de septiembre.

Grupo A.

07.45 Japón - Rusia, en Tokio.



Sábado 21 de septiembre.

Grupo B.

06.45 Nueva Zelanda - Sudáfrica, en Yokohama.

Grupo C.

04.15 Francia - Argentina, en Tokio.

Grupo D.

01.45 Australia - Fiyi, en Sapporo.



Domingo 22 de septiembre.

Grupo A.

04.45 Irlanda - Escocia, en Yokohama.

Grupo B.

02.15 Italia - Namibia, en Higashiosaka.

Grupo C.

07.15 Inglaterra - Tonga, en Sapporo.



Lunes 23 de septiembre.

Grupo D.

07.15 Gales - Georgia, en Toyota.



Martes 24 de septiembre.

Grupo A.

07.15 Rusia - Samoa, en Kumagaya.



Miércoles 25 de septiembre.

Grupo D.

02.15 Fiyi - Uruguay, en Kamaishi.



Jueves 26 de septiembre.

Grupo B.

04.45 Italia - Canadá, en Fukuoka.

Grupo C.

07.45 Inglaterra - Estados Unidos, en Kobe.



Sábado 28 de septiembre.

Grupo A.

04.15 Japón - Irlanda, en Shizuoka.

Grupo B.

06.45 Sudáfrica - Namibia, en Toyota.

Grupo C.

01.45 Argentina - Tonga, en Higashiosaka.



Domingo 29 de septiembre.

Grupo D.

02.15 Georgia - Uruguay, en Kumagaya.

04.45 Australia - Gales, en Tokio.



Lunes 30 de septiembre.

Grupo A.

07.15 Escocia - Samoa, en Kobe.



Miércoles 2 de octubre.

Grupo B.

07.15 Nueva Zelanda - Canadá, en Oita.

Grupo C.

04.45 Francia - Estados Unidos, en Fukuoka.



Jueves 3 de octubre.

Grupo A.

07.15 Irlanda - Rusia, en Kobe.

Grupo D.

02.15 Georgia - Fiyi, en Higashiosaka.



Viernes 4 de octubre.

Grupo B.

06.45 Sudáfrica - Italia, en Shizuoka.



Sábado 5 de octubre.

Grupo A.

07.30 Japón - Samoa, en Toyota.

Grupo C.

05.00 Inglaterra - Argentina, en Tokio .

Grupo D.

02.15 Australia - Uruguay, en Oita .



Domingo 6 de octubre.

Grupo B.

01.45 Nueva Zelanda - Namibia, en Tokio .

Grupo C.

04.45 Francia - Tonga, en Kumamoto .



Martes 8 de octubre.

Grupo B.

07.15 Sudáfrica - Canadá, en Kobe .



Miércoles 9 de octubre.

Grupo A.

04.15 Escocia - Rusia, en Shizuoka .

Grupo C.

01.45 Argentina - Estados Unidos, en Kumagaya .

Grupo D.

06.45 Gales - Fiyi, en Oita .



Viernes 11 de octubre.

Grupo D.

07.15 Australia - Georgia, en Shizuoka .



Sábado 12 de octubre.

Grupo A.

07.45 Irlanda - Samoa, en Fukuoka .

Grupo B.

01.45 Nueva Zelanda - Italia, en Toyota .

Grupo C.

05.15 Inglaterra - Francia, en Yokohama .



Domingo 13 de octubre.

Grupo A.

07.45 Japón - Escocia, en Yokohama .

Grupo B.

00.15 Namibia - Canadá, en Kamaishi .

Grupo C.

02.45 Estados Unidos - Tonga, en Higashiosaka .

Grupo D.

05.15 Gales - Uruguay, en Kumamoto .



Cuartos de final.

Sábado 19 de octubre .

04.15 Primero del grupo C - Segundo del grupo D, en Oita.

07.15 Primero del grupo B - Segundo del grupo A, en Tokio.

Domingo 20 de octubre .

07.15, Primero del grupo D - Segundo del grupo C, en Oita.

07.15, Primero del grupo A - Segundo del grupo B, en Tokio.



Semifinales.

Sábado 26 de octubre.

05.00 1C/2D - 1B/2A, en Yokohama.

Domingo 27 de octubre .

06.00 1D/2C - 1A/2B, en Yokohama.



Partido por la tercera plaza.

Viernes 1 de noviembre, 06.00, en Tokio.



Final.

Sábado 2 de noviembre, 06.00, en Yokohama.