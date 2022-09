Marcelo Gallardo aseguró que está "lejos de cortar cabezas" en River

"Si tengo que hablar sobre el partido, que es lo que cuenta, es ser reiterativo de lo irregular que fuimos durante el año. No nos permitió crecer como equipo y las dos derrotas consecutivas lo convirtieron en racha negativa", señaló Gallardo en conferencia de prensa.

Y añadió: "No jugamos mal, cometimos dos errores que nos costaron caro, sobre todo el segundo gol. Después teníamos el envión y energía a favor para tener claridad, para buscar el resultado y eso nos jugó una mala pasada. Es un partido difícil de explicar, pero no es para dramatizar. Por lo menos yo, quizá afuera quieran hacerlo".

"No nos encontramos y es mi responsabilidad porque no pudimos ser equilibrados en el deseo de conformar un buen equipo y ser confiables. Es un juego, se trata de eso, de mantener convicciones, trabajar, acompañar el proceso negativo, no esconderse, protegernos para salir y fortalecernos de los malos resultados, sin dramatizar de más", continuó.

Marcelo Gallardo y la Liga Profesional para River

Sobre la posibilidad de River de pelear la Liga Profesional, Marcelo Gallardo respondió: "Tenemos que seguir sumando porque en este campeonato irregular puede pasar cualquier cosa, sumar por la tabla anual y enfocarnos en los partidos que vienen. Primero pensar en San Lorenzo y buscar ese partido que nos saque de la racha negativa".

"Estamos a un mes y medio con muchos partidos y hay que seguir preparándose y después veremos. Lejos de cortar cabezas porque el club mira hacia el futuro, ese es el enfoque, mirar siempre hacia adelante", sostuvo el "Muñeco".