Los Pumitas, con tries mendocinos, golearon a Fiji en el Mundial M20 en Sudáfrica

53845919414_fdfedd1bf0_k.jpg Vivas y Sarelli celebran con Felipe Ledesma, autor de dos tries de Los Pumitas.

Luego, el parcial fue 19 a 7 para los dirigidos por Álvaro Galindo gracias a dos conquistas de Felipe Ledesma y al pie de Facundo Rodríguez, quien sumó dos conversiones.

Juan Manuel Vivas comandó el maul de #LosPumitas y apoyó el primer try del encuentro.



Mirá todo el Mundial M20 en #DisneyPlus pic.twitter.com/RBUizSsQxK — ScrumRugby (@ScrumESPN) July 9, 2024

Ya en el complemento hubo dos tries de maul apoyados por el cordobés Juan Greising Revol, un try de Podestá (había sido amonestado en el primer tiempo), un try penal forzado por el scrum y otro de Juan Pedro Bernasconi que sumados a 3 goles de Rodriguez decoraron el resultado final.

53845919449_4901d33b7f_k.jpg Bernasconi le deja la pelota a Podestá y cerca está Sarelli, de muy buen partido.

Los Pumitas tuvieron como titulares a los mendocinos Vivas, Podestá y Agustín Sarelli, mentras que luego ingresaron Jerónimo Lorens y Renzo Martín, quien solo pudo jugar unos pocos minutos y debió ser remplazado por un golpe en la cabeza.

Genaro Podestá jugó rápido el penal y durmió a toda la defensa fijiana para el try de #LosPumitas.



Mirá todo el Mundial M20 en #DisneyPlus pic.twitter.com/WbDjrF9jcZ — ScrumRugby (@ScrumESPN) July 9, 2024

Cómo quedaron Los Pumitas en la fase de grupos del Mundial M20

Los Pumitas cerraron la fase de grupos con 10 puntos y deben esperar el resultado de Inglaterra (10) - Sudáfrica (5) que completará el Grupo C.

Luego, habrá que ver los resultados de los otros dos grupos ya que avanzarán a semifinales los primeros de cada grupo y el mejor segundo.