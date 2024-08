Los Pumas y los All Blacks hacen cambios para la segunda fecha del Rugby Championship

53922135383_38c2a29800_k.jpg Gonzalo Bertranou conservará la titularidad en Los Pumas ante los All Blacks por el Rugby Championship.

Para este encuentro, Los Pumas contarán con el regreso de su capitán, Julián Montoya, recuperado del traumatismo costal sufrido ante Francia en Vélez, quien disputará su 98 cap con el seleccionado.

Por otro lado, Lucio Sordoni y Joaquín Oviedo ingresarán en lugar de Eduardo Bello y Franco Molina, por lo que Marcos Kremer pasará a la segunda línea y el mendocino Juan Martín González pasará a jugar de ala.

Horas antes, los All Blacks anunciaron 4 cambios para el encuentro que será dirigido por el italiano Andrea Piardi con los ingresos de Tamaiti Williams en la primera línea, Ben Clarke y Will Jordan en las puntas y Rieko Ioane vuelve en el centro de la cancha de un equipo que tendrá como suplente al ex capitán Sam Cane.

"Nosotros ponemos el mejor equipo que creemos para este partido, sabemos que va a ser muy físico, hay algunos que estuvieron más frescos y pueden aportar en ese sentido" (Felipe Contepomi)

Los Pumas para jugar con Nueva Zelanda

1. GALLO, Thomas (27 caps)

2. MONTOYA, Julián (97 caps) Capitán

3. SORDONI, Lucio (7 caps)

4. KREMER, Marcos (68 caps)

5. RUBIOLO, Pedro (13 caps)

6. MATERA, Pablo (102 caps) Vicecapitán

7. GONZÁLEZ, Juan Martín (32 caps)

8. OVIEDO, Joaquín (6 caps)

9. BERTRANOU, Gonzalo (61 caps)

10. CARRERAS, Santiago (46 caps)

11. CARRERAS, Mateo (21 caps)

12. CHOCOBARES, Santiago (22 caps)

13. CINTI, Lucio (24 caps)

14. MORONI, Matías (83 caps)

15. MALLÍA, Juan Cruz (34 caps) Vicecapitán

Suplentes

16. RUIZ, Ignacio (11 caps)

17. VIVAS, Mayco (25 caps)

18. SCLAVI, Joel (19 caps)

19. MOLINA, Franco (4 caps)

20. LAVANINI, Tomás (87 caps)

21. BAZÁN VÉLEZ, Lautaro (15 caps)

22. ALBORNOZ, Tomás (9 caps)

23. DELGUY, Bautista (27 caps)

Formación de los All Blacks

1. Tamaiti Williams (8)

2. Codie Taylor (88) (Vice Captain)

3. Tyrel Lomax (35)

4. Tupou Vaa’i (29)

5. Sam Darry (2)

6. Ethan Blackadder (12)

7. Dalton Papali’i (35)

8. Ardie Savea (85) (Captain)

9. TJ Perenara (83)

10. Damian McKenzie (51)

11. Caleb Clarke (21)

12. Jordie Barrett (61) (Vice Captain)

13. Rieko Ioane (72)

14. Will Jordan (32)

15. Beauden Barrett (127)

Suplentes