Los Pumas volvieron a hacer historia y vencieron a los All Blacks en el inicio del Rugby Championship

Una genialidad con el pie de Mc Kenzie y Beauden Barrett permitió que Sam Darry apoye el primer try neocelandés (10-0 con el gol de Mc Kenzie) ante unos Pumas que tuvieron su merecido premio al esfuerzo con una gran conquista de Lucio Cinti (10-5).

El try de Cinti

Embed

Mc Kenzie sumó con el pie (13-5) y de inmediato los dirigidos por Felipe Contepomi golpearon la puerta del ingoal rival, pero terminaron descontando con un penal de Santiago Carreras (13-8).

53913565006_29fd555c54_k.jpg Cinti apoyó el primer try de Los Pumas.

Pese al buen primer tiempo argentino, Anton Lienert Brown estiró la ventaja para los All Blacks con el segundo try (20 a 8) pero de salida un rebote la quedó servido a Mateo Carreras para descontar antes del descanso y cerrar un parcial de 20 a 15.

El try de Mateo Carreras

Embed

Tras un primer tiempo sin ningún scrum, Los Pumas empezaron de manera ideal la segunda parte y con el maul alcanzaron el try de Franco Molina que sumado a la conversión de Santi Carreras puso a Argentina por primera vez adelante en el marcador (22-20).

El try de Molina

Embed

Luego, aunque la respuesta de Mc Kenzie, de penal, le devolvió rápidamente la ventaja a Nueva Zelanda (23-22) hubo un penal para Argentina y Santiago Carreras lo aprovechó para poner el resultado 25 a 23 para los visitantes, con media hora por jugar.

53913831258_1161becd93_k.jpg Mateo Carreras fue el autor del segundo try de Los Pumas.

Los primeros 50' de Los Pumas fueron muy buenos, pero se sabe que ante los All Blacks no hay respiro y Mark Tele'a marcó el tercer try de los oceánicos que otra vez pasaron al frente (30-25).

Presentes en cada situación de contacto y lúcidos para tomar decisiones, Los Pumas, que ya tenían en cancha al debutante Efraín Elías (capitán de Los Pumitas), se mantuvieron en partido con el pie del cordobés Carreras (30-28).

53912680927_f929a0466f_k.jpg El cordobés Molina apoyó uno de los tries argentinos.

Recién a los 60' se jugó el primer scrum del encuentro y a esa altura el partido estaba para cualquiera de los dos, mucho más cuando un try de Mc Kenzie fue invalidado a instancias del oficial de video por un pase hacia adelante.

Si algo necesitaban Los Pumas para ir a buscar el triunfo era un nuevo try y lo marcó el ingresado Agustín Creevy para que a 10' del final el resultado sea de 35 a 30 para el seleccionado nacional.

El try de Creevy

Embed

Prendidísimo en defensa y aprovechando cada error rival, el equipo argentino fue en busca de los puntos necesarios para asegurar la victoria, manejó los tiempos y con un nuevo penal de Santiago Carreras quedó 38 a 30 con solo un par de minutos por jugar.

En el final, Los Pumas mostraron la templanza que tuvieron durante los 80' y cerraron una victoria resonante, repitiendo lo que ya habían hecho en 2020 y 2022, una manera inmejorable de empezar el Rugby Championship.