La delegación argentina viajó rumbo a Asia donde competirá con Nueva Zelanda, Estados Unidos y Gran Bretaña en la Zona B del tradicional certamen que se despedirá del emblemático Hong Kong Stadium y a partir de 2025 pasará al nuevo Kai Tak Sports Park.

El seleccionado argentino no podrá contar con el capitán Santiago Álvarez Fourcade, lesionado en el Seven de Los Ángeles (esguince acromio clavicular) y por eso fue convocado Alfonso Latorre, del Buenos Aires C&RC y experiencia anterior en el Seven de Sydney 2023.