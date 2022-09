Los All Blacks se tomaron revancha ante Los Pumas con una goleada contundente

La primera jugada fue un termómetro del partido: Los Pumas perdieron la pelota en el primer pase y los All Blacks, muy decididos, metieron presión con varias fases para terminar sumando un penal de Richie Mo'unga.

52330874858_6e1add05d2_k.jpg Los Pumas fueron superados por unos All Blacks decididos a tomarse revancha

La lluvia condicionó el manejo de la pelota e hizo que los dos equipos prefieran jugar más con el pie, de todos modos el que impuso condiciones desde una obtención clara y mucho rigor en las situaciones de contacto fue el conjunto local y como consecuencia llegó el try de Ethan De Groot.

Prácticamente sin haber tenido una pelota clara, Los Pumas ya estaban 10 a 0 abajo en el marcador, con un clima adverso y cometiendo infracciones que lo ponían permanentemente en situación desfavorable, como nunca antes en este Rugby Championship 2022.

El try de Caleb Clarke estiró la distancia a favor de los locales ante un equipo argentino que a partir de una obtención más clara pudo jugar más tiempo en campo rival y generar más en ataque, pero no logró traducirlo en puntos, por imprecisiones propias y virtudes defensivas de Nueva Zelanda, hasta pasada la media hora cuando Emiliano Boffelli convirtió un penal.

The Rugby Championship | New Zealand v Argentina - Round 4 Highlights

La respuesta neocelandesa a partir de la salida fue letal y terminó en tarjeta amarilla contra Tomás Lavanini y try de Rieko Ioane, debajo de los palos, que cerró un parcial inapelable: 24 a 3.

Todavía con un hombre menos y el ingreso del experimentado Benjamín Urdapilleta como apertura, Los Pumas salieron a cambiar la imagen en el segundo tiempo, sin embargo los primeros puntos los marcó Mo'unga, implacable en sus remates a los palos.

El australiano Michael Cheika, head coach del equipo argentino, apostó rápido a los cambios, haciendo ingresar entre otros a Juan Martín González y Gonzalo Bertranou, seguramente en busca de renovar energías para afrontar la última media hora de un partido adverso.

52330968089_45763482f0_k.jpg Pablo Matera en uno de los pocos ataques que pudo hilvanar el equipo argentino

A partir de buenos tackles y pelotas claras del line, Los Pumas, con buen aporte de los suplentes, golpearon la puerta del try (González estuvo a centímetros) e incluso jugaron 10 minutos con un hombre más por tarjeta amarilla a Newell. Sin embargo, desde sus 22 metros, los hombres de negro armaron su cuarto try.

Otro try de Savea hizo la diferencia aún más grande, y aunque Argentina siguió buscando nunca estuvo cómodo en un partido que se jugó como quiso Nueva Zelanda.

Dos figuras como Brodie Retalick y Beauden Barrett volvieron y apoyaron sus respectivos tries decorando un resultado contundente que le permite a los neocelandeses pasar a liderar transitoriamente el Rugby Championship 2022 con 10 puntos, Los Pumas tienen 9, igual que Australia que aún debe jugar este sábado con Sudáfrica (4).

En las últimas dos fechas, el 17 y 24 de septiembre, el equipo nacional jugará con los Springboks, en Buenos Aires y Durban, respectivamente.

Síntesis

Nueva Zelanda: Jordie Barrett; Will Jordan, Rieko Ioane, David Havili y Caleb Clarke; Richie Mo'unga y Aaron Smith; Ardie Savea, Sam Cane y Shannon Frizell; Scott Barrett y Sam Whitelock; Tyrel Lomax, Samisoni Taukei'aho y Ethan de Groot. Entrenador: Ian Foster.

Argentina: Juan Cruz Mallía; Santiago Cordero, Matías Moroni, Matías Orlando y Emiliano Boffelli; Santiago Carreras y Tomás Cubelli, Pablo Matera, Marcos Kremer y Santiago Grodona, Tomás Lavanini y Guido Petti, Joel Sclavi, Julián Montoya (capitán) y Thomas Gallo. Entrenador Michael Cheika.

Tantos: PT: 2' penal de Mo'unga (NZ); 10' gol de Mo'unga por try de De Groot (NZ); 20' gol de Mo'unga por try de Clarke (NZ); 32' penal de Boffelli (A); 35' gol de Mo'unga por try de Ioane (NZ). ST: 6' penal de Mo'unga (NZ); 20' gol de Mo'unga por try de J. Barrett (NZ); 27' try de Savea (NZ); 35' gol de J. Barrett por try de Retalick (NZ); 43' gol de J. Barrett por try de B. Barrett (NZ).

Amonestados: Lavanini (A); Newell (NZ).

Ingresaron: Dane Coles, George Bower, Fletcher Newell, Brodie Retallick, Dalton Papali’i, Finlay Christie, Beauden Barrett, Quinn Tupaea (NZ). Santiago Socino, Mayco Vivas, Eduardo Bello, Matías Alemanno, Juan Martín González, Gonzalo Bertranou, Benjamín Urdapilleta y Lucio Cinti (A).

Arbitro: Nick Berry (Australia).

Asistentes: Nika Amashukeli (Georgia) y Jorday Way (Australia).

Estadio: Waikato Stadium (Hamilton)