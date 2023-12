Juan Martín González, entre los mejores del rugby británico

gonzalez saracens.jpg Juan Martín González ya hizo 3 tries en 6 partidos con Saracens

“Su paso al campeón de la Premiership, Saracens, después de la desaparición de London Irish es prueba suficiente de sus cualidades, y Mark McCall anunció al argentino como el mejor fichaje de la liga. Uno de los terceras líneas más rápidos y ágiles del rugby”, explicó The Telegraph en referencia al rugbier formado en Marista.

Además de Juan Martín González, en el listado se ubican otros tres argentinos, que integraron también el equipo de Los Pumas que fue cuarto en el Mundial de Francia, y ellos son el capitán Julián Montoya (Hooker de Leicester Tigers), el tucumano Mateo Carreras (Wing de Newcastle Falcons) y el rosarino Emiliano Boffelli (Fullback de Edinburgh). En el listado Montoya figura 6to. Carreras 14to. y Boffelli 29no.

La trayectoria de Juan Martín González

Surgido en Marista, Juan Martín González integró el seleccionado juvenil de la URC para luego formar parte de Los Pumitas que ganaron el oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 y fueron semifinalistas del Mundial M20 en 2019.

En 2020 fue convocado por primera vez a Los Pumas donde acumula 31 partidos (25 como titular) y 9 tries y en 2021, tras ganar la Superliga Americana con Jaguares XV pasó a London Irish (37 partidos y 8 tries) antes de pasar a comienzos de esta temporada a Saracens (6 partidos y 3 tries).