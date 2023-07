Juan Martín González, Gonzalo Bertranou y Rodrigo Isgró hicieron historia con Los Pumas en Australia

►Te puede interesar: Los Pumas, con tres mendocinos de titulares, le ganaron a Australia por el Rugby Championship

53047674745_f11b307206_k.jpg Juan Martín González apoya el try del triunfo de Los Pumas

González, elegido Man of the Match, no solo volvió a ser fundamental en el line sino que además jugó por primera vez de octavo, un puesto que desempeñó en Marista, su club.

Además, con su try, el tercera línea llegó a 5 conquistas en partidos por el Rugby Championship (hizo 4 el año pasado), igualando lo hecho por Juan Manuel Leguizamón.

La conducción de Gonzalo Bertranou

En su test match número 51, Gonzalo Bertranou jugó los 80 minutos y condujo a Los Pumas con gran solvencia al que fue su tercer triunfo ante Australia como visitante y el segundo con participación del medio scrum surgido en Los Tordos ya que había estado en la de 2018.

Gonzalo acredita además dos triunfos ante Nueva Zelanda (2020 y 2022) y uno ante Sudáfrica (2018).

53046496567_bf2f8d1f59_k.jpg Bertranou cerca de la pelota, como todo el partido ante los Wallabies

El debut soñado de Rodrigo Isgró

El debutante Rodrigo Isgró destacó: "Le quiero agradecer a todo el mundo porque me mandaron muy buena onda, viví una semana soñada. Salí a jugar por mi familia y mis amigos que siempre están".

53047774788_9fae0623ac_k.jpg Así de cerca estuvo Rodrigo Isgró de hacer un try en su debut en Los Pumas

"Terminamos la semana con este triunfo...y encima lo de la gente afuera resultó impresionante. Lo sentimos adentro", sentenció el Puma 888 y 34to. mendocino en vestir la camiseta del seleccionado mayor en un test match.