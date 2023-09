Inglaterra le pasó por arriba a Chile y lidera el grupo de Los Pumas

Inglaterra-Chile-rugby.jpg

En cuanto al partido hubo poco que analizar: desde el primer minuto Inglaterra salió a realizar su clásico juego de presionar con los forwrards para abrir espacios y luego castigar con sus backs, una receta que les funcionó toda la tarde.

El hombre del partido fue el wing Henry Arundell, que se dio el gusto de apoyar cinco tries y fue una verdadera pesadilla para la defensa chilena. También se destacó el apertura Owen Farrell, quien jugó su primer partido luego de la sanción disciplinaria que había recibido en la previa del Mundial.

Formaciones y puntos del partido

Inglaterra (71): 1- Bevan Rodd, 2- Theo Dan, 3- Kyle Sickler, 4- David Ribbans, 5- George Martin, 6- Lewis Ludlam, 7- Jack Willis, 8- Billy Vunipola, 9- Danny Care, 10- Owen Farrell (cap), 11- Max Mallins, 12- Ollie Lawrence, 13- Elliot Daly, 14- Henry Arundell, 15- Marcus Smith

Entrenador: Steve Borthwick.

Chile (0): 1- Salvador Lues, 2- Augusto Bohme, 3- Matías Dittus, 4- Clemente Saavedra, 5- Javier Eissmann, 6- Martín Sigren (cap), 7- Ignacio Silva, 8- Alfonso Escobar, 9- Benjamín Videla, 10- Rodrigo Fernández, 11- Franco Velarde, 12- Matías Garafulic, 13- Domingo Saavedra, 14- Cristobal Game, 15- Francisco Urroz

Entrenador: Pablo Lemoine

Puntos del primer tiempo: 20' y 30' tries de Henry Arundell (ENG). 24', 35' y 39' tries de Theo Dan, Bevan Rodd y Marcus Smith convertidos por Owen Farrell (ENG)

Resultado parcial: Inglaterra 31-0 Chile

Puntos del segundo tiempo: 5' try de Theo Dan convertido por Owen Farrell (ENG), 18', 20' y 29' tries de Henry Arundell convertidos por Owen Farrell (ENG), 37´y 40´ tries de Jack Willis convertidos por Owen Farrell (ENG)

Amonestado: ST, 5' Matías Dittus (CHI)

Cancha: Stade Pierre-Mauroy

Árbitro: Jaco Peyper

Asistentes: Pierre Brousset y Andrea Piardi

TMO: Marius Jonker