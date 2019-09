Para agendar: días y horarios de todos los partidos del Mundial

Este viernes, desde las 7.45 de nuestro país, comienza el Mundial de Rugby de Japón 2019 con el encuentro entre los locales y Rusia, por el Grupo A.

Estos son todos los días y horarios de los partidos que serán televisados en su totalidad por ESPN3 y ESPN. Además, 28 encuentros también se podrán ver por ESPN2.

Grupo A: Japón, Escocia, Irlanda, Rusia y Samoa

20/9 (7.45): Japón vs. Rusia (Estadio Ajinomoto, Tokio)

22/9 (4.45): Irlanda vs. Escocia (Estadio Internacional, Yokohama)

24/9 (7.15): Rusia vs. Samoa (Kumagaya Rugby Ground, Kumagaya)

28/9 (4.15): Japón vs. Irlanda (Estadio Ecopa de Shizuoka, Shizuoka)

30/9 (7.15): Escocia vs. Samoa (Estadio Parque Misaki, Kobe)

3/10 (7.15): Irlanda vs. Rusia (Estadio Parque Misaki, Kobe)

5/10 (7.30): Japón vs. Samoa (Estadio Toyota, Toyota)

9/10 (4.15): Escocia vs. Rusia (Estadio Ecopa de Shizuoka, Shizuoka)

12/10 (7.45): Irlanda vs. Samoa (Estadio Level-5, Fukuoka)

13/10 (7.45): Japón vs. Escocia (Estadio Internacional, Yokohama)

Grupo B: Nueva Zelanda, Sudáfrica, Italia, Namibia y Canadá

21/9 (6.45): Nueva Zelanda vs. Sudáfrica (Estadio Internacional, Yokohama)

22/9 (2.15): Italia vs. Namibia (Hanazono Rugby Stadium, Higashiosaka)

26/9 (4.45): Italia vs. Canadá (Estadio Level-5, Fukuoka)

28/9 (6.45): Sudáfrica vs. Namibia (Estadio Toyota, Toyota)

2/10 (7.15): Nueva Zelanda vs. Canadá (Estadio Oita)

4/10 (6.45): Sudáfrica vs. Italia (Estadio Ecopa de Shizuoka, Shizuoka)

6/10 (1.45): Nueva Zelanda vs.Namibia (Estadio Ajinomoto, Tokio)

8/10 (7.15): Sudáfrica vs. Canadá (Estadio Parque Misaki, Kobe)

12/10 (1.45): Nueva Zelanda vs. Italia (Estadio Toyota, Toyota)

13/10 (0.15): Namibia vs. Canadá (Estadio Kamaishi)

Grupo C: Argentina, Francia, Tonga, Inglaterra y Estados Unidos

21/9 (4.15): Francia vs. Argentina (Estadio Ajinomoto, Tokio)

22/9 (7.15): Inglaterra vs. Tonga (Domo de Sapporo, Sapporo)

26/9 (7.45): Inglaterra vs. Estados Unidos (Estadio Parque Misaki, Kobe)

28/9 (1.45): Argentina vs. Tonga (Hanazono RS, Higashiosaka)

2/10 (4.45): Francia vs. Estados Unidos (Estadio Level-5, Fukuoka)

5/10 (5.00): Inglaterra vs. Argentina (Estadio Ajinomoto, Tokio)

6/10 (4.45): Francia vs. Tonga (Estadio Umakana Yokana, Kumamoto)

9/10 (1.45): Argentina vs. Estados Unidos (Kumagaya RG, Kumagaya)

12/10 (5.15): Inglaterra vs. Francia (Estadio Internacional, Yokohama)

13/10 (2.45): Estados Unidos vs. Tonga (Hanazono RS, Higashiosaka)

Grupo D: Australia, Fiji, Georgia, Uruguay y Gales

21/9 (1.45): Australia vs. Fiji (Domo de Sapporo, Sapporo)

23/9 (7.15): Gales vs. Georgia (Estadio Toyota, Toyota)

25/9 (2.15): Fiji vs. Uruguay (Estadio Kamaishi)

29/9 (2.15): Georgia vs. Uruguay (Kumagaya Rugby Ground, Kumagaya)

29/9 (4.45): Australia vs. Gales (Estadio Ajinomoto, Tokio)

3/10 (2.15): Georgia vs. Fiji (Hanazono Rugby Stadium, Higashiosaka)

5/10 (2.15): Australia vs. Uruguay (Oita Bank Dome, Oita)

9/10 (6.45): Gales vs. Fiji (Bank Dome, Oita)

12/10 (7.15): Australia vs. Georgia (Estadio Ecopa de Shizuoka, Shizuoka)

13/10 (7.15): Gales vs. Uruguay (Estadio Umakana Yokana, Kumamoto)



Los cruces directos

Cuartos de final: 19 y 20 de octubre

Semifinales: 26 y 27 de octubre

Tercer puesto: 1 de noviembre

Final: 2 de noviembre