Tenis de mesa: Gastón Alto dejará de jugar en la Selección argentina y será el entrenador albiceleste

Embed

Alto, quien estuvo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y ganó la medalla de bronce en los Panamericanos de Chile 2023, dijo: "La noticia es que voy a dejar de jugar por la Selección argentina, todo está hablado con el otro entrenador, los dirigentes, no se ha hecho en forma oficial, pero una vez que termine el ciclo olímpico me voy a hacer cargo del seleccionado mayor, así que seguiré jugando liga acá en Europa. Es un desafío importante para mi carrera, estoy superfeliz y agradecido por esta oportunidad que me están dando".

horacio-cifuentes-gaston-alto1.jpg

►TE PUEDE INTERESAR: Brasil y España empataron 3 a 3 en el Bernabéu

Luego añadió: "Yo siempre dije que quería estar involucrado en este deporte toda la vida, creo que lo voy a jugar toda la vida en diferentes niveles, me siento vigente para seguir compitiendo, pero es el momento para aportar la experiencia, todo lo lindo que he vivido en tantos años como entrenador. Me da un poco de nostalgia, el 27 de mayo jugaré el último torneo internacional en Mendoza, el WTT Contender que será el 27 de mayo".

"Siempre lo soñé. siempre quise esto, pero pensé que iba a ser más adelante porque todavía me siento en vigencia para seguir compitiendo, pero también creí que era un momento lindo para aprovechar a los más chicos que vienen, si bien la diferencia con Santiago Lorenzo es de 15 años, les puedo aportar a él y a otros jugadores que están en portugal conmigo. No estoy triste por dejar, sino que estoy orgulloso por lo vivido y veremos qué viene ahora", afirmó.

Lo logros de Gastón Alto

Gastón Alto fue 23 veces campeón argentino, obtuvo -entre otros logros- tres medallas de plata en tres Panamericanos, logró tres medallas de oro en Sudamericanos y tuvo una buena participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Moscú.