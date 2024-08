Martina Vivares, la mendocina destacada que representará al país en el Sudamericano de Powerlifting

powerlifting-martina vivares-campeona argentina.jpeg Concentración mental y tensión muscular. Martina Vivares es la campeona argentina de Powerlifting en su categoría, y competirá en Buenos Aires. Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO

El Sudamericano, el máximo compromiso para el 2024

Ahora, Martina se prepara para demostrar su destreza a nivel internacional en el torneo Sudamericano de Powerlifting, que se realizará del 18 al 22 de septiembre en Buenos Aires, en el Campo Deportivo SETIA, de Ezeiza.

Para lograr este objetivo, en un deporte totalmente amateur, necesita el apoyo de sponsors para costear los gastos de hospedaje y vuelos.

Su primera competencia fue a comienzos de este año, en el clasificatorio de San Luis. Allí ganó y pasó al Torneo nacional realizado en la provincia de Corrientes a principios de julio, donde sumó un total de 385kg, sumando los 150kg de Sentadillas; 75kg de Press de Banca; y 160kg de Peso Muerto. "Además con el mejor coeficiente femenino y el derecho a ir al Sudamericano", relató orgullosa.

"Me gustaría mucho que hicieran al Powerlifting disciplina olímpica (se ha tramitado ante el COI y sólo se compite en los Juegos Paralímpicos), me encantaría ir a un Juego Olímpico. Por ahora, el sueño más cercano con los próximos Juegos Mundiales de China, el año que viene", detalló sobre sus anhelos de competir internacionalmente.

powerlifting-martina vivares-campeona argentina-03.jpeg Con apenas 17 años, y un año de experiencia, Martina Vivares ya se destaca en el deporte nacional. Foto: Nicolás Ríos/Diario UNO

Martina es una mendocina destacada y ejemplo a seguir

Vive con su mamá en Guaymallén y tiene una hermana que estudia en España y Estados Unidos. "Entre semana me quedo en lo de mi abuela, que vive en Godoy Cruz porque me muevo mejor para mis cosas", comentó respecto a su vida diaria personal.

Esta adolescente, que sin embargo muestra una madurez inusual, estudia en el Colegio Universitario Santa María, de la Universidad Champagnat, en Godoy Cruz, donde cursa el último año de la secundaria. "Me gustaría seguir Psicología Deportiva o Kinesiología. Todavía estoy decidiéndolo, pero será una carrera relacionada al deporte" señaló Martina respecto a su futuro académico.

"También hice el pre de ingeniería civil en la UNCuyo, creí que me gustaba la arquitectura a principio de año, pero luego decidí que me quería dedicar al deporte", agregó con convicción.

► TE PUEDE INTERESAR: Franco Colapinto arriesgó de más en la clasificación de Monza y largará en el puesto 18 este domingo

Más allá de lo deportivo y físico, ella tiene mucha afinidad con el estudio y práctica de las energías del Universo, la meditación, el Yoga, y sabe aplicarlas sabiamente en su práctica deportiva, que se trata de pura potencia muscular. "Exclusivamente para cuándo hago una de las modalidades de Powerlifting, las sentadillas, necesito hacer meditación y escuchar vibraciones. Sé que algunos se motivan con música potente u otras cosas, pero yo necesito recitar algunas afirmaciones y escuchar vibraciones", confesó la atleta.

"Arranqué en septiembre pasado con el Powerlifting y ahora, cuándo se cumple un año desde que empecé, lo voy a festejar compitiendo en el torneo Sudamericano de Buenos Aires", Martina Vivares "Arranqué en septiembre pasado con el Powerlifting y ahora, cuándo se cumple un año desde que empecé, lo voy a festejar compitiendo en el torneo Sudamericano de Buenos Aires", Martina Vivares

En el Powerlifting se realizan tres ejercicios distintos: Sentadilla, donde se levanta la barra con pesas con piernas en flexión; Press de Banca, acostados en una camilla y empujando con brazos y torso: y Peso Muerto, similar a levantar pesas en la halterofilia o pesas olímpicas, con la barra en el piso, levantándola con los brazos estirados, hasta erguir el cuerpo totalmente. A diferencia de la disciplina olímpica, aquí no se levantan las pesas sobre la cabeza.

powerlifting-martina vivares-campeona argentina-peso muerto.jpeg Modalidad Peso Muerto. Aquí se debe levantar la pesa que está sobre el piso, y con los brazos extendidos, llegar a erguir el torso. Es una de las tres formas de competencia del Powerlifting.

El deporte como escuela de vida desde la niñez

Consultada sobre sus inicios en el deporte, Martina no se guardó secretos. "Jugué al hockey durante nueve años, me lo pasaba metida en el club, pero llegó un momento, a los 15 años empecé a ir al gimnasio para acompañar el hockey, y me empezó a gustar todo el entrenamiento de fuerza y de pesas".

"Tenía muchos compañeros y entrenadores que me decían que tenía mucha fuerza y que me tenía que meter en las competencias de Power (Powerlifting). Yo pensaba que sí, tengo fuerza, pero si voy a un lugar donde todos compiten en eso, no voy a ser yo la que más fuerza tenga. Básicamente me tiraba yo misma abajo", destacó.

El consejo que la hizo ser campeona

Superando las dudas, Un día, hablándolo con mi primo, el me dijo una frase de un atleta famoso, y decía que "el 50% del éxito estaba en presentarse a competir". Lo pensé, y dije "lo voy a intentar", salí de mi zona de confort, y como hacía tiempo que quería dejar hockey, y no quería tirar a la basura nueve años de deporte, comencé a entrenar", explicó Martina.

Luego completó: "Fue muy lindo todo, tenía 16 años y ya comencé a conocer a mucha gente, a entrenadores, hice amigos, y descubrí que es una comunidad muy linda la del Power".

Finalmente definió al Powerlifting así: "Es un deporte que está en pleno crecimiento, más que nada acá en Argentina y en Mendoza, donde se está impulsando bastante. Acá encontré mi lugar, mi terapia, y eso de ir y entrenar con mi gente, hizo que me enamorara de esta actividad", concluyó Martina, la mendocina destacada que representará a Argentina y la provincia en el Sudamericano.