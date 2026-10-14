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Mundial de Hockey sobre patines

Lucas Martínez: doblete clave vs Angola y bandera especial

El mendocino Lucas Martínez metió dos tantos en un triunfo fundamental de la Selección argentina y se encontró con una sorpresa más que especial

Amadeo Inzirillo | Enviado especial de UNO
Por Amadeo Inzirillo | Enviado especial de UNO [email protected]
Lucas Martínez, mendocino representando a la Argentina en el Mundial de hockey sobre patines.

Lucas Martínez, mendocino representando a la Argentina en el Mundial de hockey sobre patines.

La Inteligencia artificial tiene cosas que hay que bancarle, mal que me pese. En un mundo en modo vorágine, aceptar la tecnología es un camino que opté por tomar. Y tiene cosas hermosas, la IA digo, como darle forma a una foto familiar para inmortalizarla en una bandera.

Lucas Martínez es el personaje principal de esta historia. El mendocino fue la gran figura de la Selección argentina de hockey sobre patines en el triunfo ante Angola por la segunda fecha, marcando un doblete para encaminar el duelo hasta convertirlo en goleada 4 a 1.

Pero antes de saltar a la pista, el jugador nacido en Petroleros se topó con un trapo colgado de la tribuna: “La idea salió con unos amigos que son futboleros y la fuimos haciendo entre todos. Esta toda nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos y nosotros”, cuenta mamá Silvina.

A su lado está Néstor (en la foto de la bandera y en la vida), su esposo y papá del goleador argentino. Juntos cruzaron el país y la frontera para acompañar al número 27 en su tercera Copa del Mundo de hockey sobre patines junto a dos tías: “Es un orgullo seguirlo siempre”, dicen al unísono.

En el COP Arena, lo más sobresaliente es el lienzo que hicieron los Martínez. Es una bandera que tiene a todos los integrantes del clan hechos con IA: “La verdad, no me lo esperaba. Les quiero agradecer porque siempre están ahí”, dice Lucas, todavía con las pulsaciones en modo hervidero post partido.

Para él no deja de ser una edición especial porque su esposa y sus hijos se quedaron en Italia, el nuevo destino que tendrá Martínez en su carrera tras dejar Oliveirense POrtugal: “Los extraño mucho a los tres y les agradezco por bancarme tanto. Esto es para ellos”, agrega.

A la distancia o en un trapo, en Italia, Argentina o Paraguay, los Martínez son sinónimo de hockey sobre patines pero principalmente de unión y amor familiar. Un sentimiento hecho bandera.

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