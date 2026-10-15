Histórico: Argentina es semifinalista del Mundial de Hockey en línea femenino Sub 19 tras vencer a Italia

Sobre el gol, la talentosa deportista de UNCuyo reveló: "En el penal decisivo estaba muy nerviosa, pero traté de estar tranquila, enfocada y hacer lo que venía practicando".

Ya pensando en lo que viene, Marengo afirmó: "Estamos entre las cuatro mejores del mundo y eso es un orgullo enorme, así que ahora a disfrutar y a seguir trabajando".

Las semifinales del Mundial de Hockey en línea Sub 19 femenino

La semifinal del Mundial de Hockey en línea Sub 19 femenino será este jueves 16 de octubre a las 15.30 frente a Estados Unidos que goleó 14 a 2 a India y es el gran candidato al título.

Del otro lado se medirán Colombia y el ganador de España vs. Brasil.