Histórico: Argentina es semifinalista del Mundial de Hockey en línea femenino Sub 19 tras vencer a Italia

Con las mendocinas Pilar Marengo y Federica Palet, la Selección argentina logró una histórica clasificación a las semifinales del Mundial de Hockey en línea femenino Sub 19 que se disputa dentro de los World Skate Games 2026 de Asunción, Paraguay.
Con las mendocinas Pilar Marengo y Federica Palet, la Selección argentina logró una histórica clasificación a las semifinales del Mundial de Hockey en línea femenino Sub 19
Con las mendocinas Pilar Marengo y Federica Palet, la Selección argentina logró una histórica clasificación a las semifinales del Mundial de Hockey en línea femenino Sub 19 que se disputa dentro de los World Skate Games 2026 de Asunción, Paraguay.
La victoria de las chicas argentinas fue con un emocionante 3 a 2 y con un gol de oro de Guadalupe Azelart. Previamente, la mendocina Marengo, de penal, y Emilia De Paola habían anotado para Las Gauchas que son dirigidas por otro mendocino: Agustín Marengo.
Pili Marengo fue la figura del encuentro y compartió su alegría con El Siete por ser uno de los cuatro mejores equipos del mundo: "Fue un partido muy difícil, muy peleado. Sabíamos que Italia era un equipo muy duro, pero pudimos sacarlo adelante y estamos muy contentas".
Sobre el gol, la talentosa deportista de UNCuyo reveló: "En el penal decisivo estaba muy nerviosa, pero traté de estar tranquila, enfocada y hacer lo que venía practicando".
Ya pensando en lo que viene, Marengo afirmó: "Estamos entre las cuatro mejores del mundo y eso es un orgullo enorme, así que ahora a disfrutar y a seguir trabajando".
La semifinal del Mundial de Hockey en línea Sub 19 femenino será este jueves 16 de octubre a las 15.30 frente a Estados Unidos que goleó 14 a 2 a India y es el gran candidato al título.
Del otro lado se medirán Colombia y el ganador de España vs. Brasil.